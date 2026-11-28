La Selección Mexicana no accedía a un Mundial Femenil desde la justa de Canadá 2015.

La Selección Mexicana Femenil logró su pase al Mundial de Brasil 2027 y con ello puso fin a una ausencia de 12 años, pues no clasificaba al magno evento de la FIFA desde la edición de Canadá 2015, cuando todavía no existía la Liga MX Femenil.

En aquella edición, el Tricolor enfrentó a las selecciones de Colombia, Inglaterra y Francia en el Grupo F. Terminó eliminado en la primera ronda y último de su sector con apenas un punto, el cual consiguió al igualar 1-1 con las Cafeteras, pues sucumbió 2-1 ante las británicas y fue goleado 5-0 por las galas.

Aquella Selección Mexicana que disputó el Mundial Femenil de Canadá 2015 era dirigida por Leonardo Cuéllar, quien ocupaba el cargo desde 1998 y permaneció al frente hasta abril del 2016.

¿Qué jugadoras estaban en aquella Selección Mexicana?

El Tricolor que disputó el Mundial Femenil de Canadá 2015 contaba con destacadas futbolistas como Mónica Ocampo, Stephany Mayor, Cecilia Santiago, Kenti Robles y Charlyn Corral. Estas dos últimas siguen formando parte del plantel del equipo nacional.

Verónica Pérez, en el 1-1 contra Colombia, y Fabiola Ibarra, en el tropiezo de 2-1 a manos de Inglaterra, fueron las autoras de los dos goles de México en su más reciente participación en un Mundial Femenil.

La Selección Mexicana Femenil no consiguió su boleto a los Mundiales de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023, a éste último pese a haber sido local en el Premundial de Concacaf en el 2022 con sede en Monterrey, Nuevo León.

¿En qué lugar quedó México en el Mundial Femenil de Canadá 2015?

La Selección Mexicana culminó antepenúltima en el Mundial Femenil de Canadá 2015, en el que Estados Unidos se alzó con el trofeo luego de golear 5-2 a Japón en la final.

Las dirigidas por Leonardo Cuéllar acabaron en la posición 22 de la competencia, solamente arriba de Costa de Marfil y Ecuador, únicas selecciones que no consiguieron puntos durante el desarrollo de la misma.

EVG