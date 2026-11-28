Alice Soto no pudo continuar en la cancha tras un fuerte lesión en el México vs Haití por el pase al Mundial Femenil 2027.

La Selección Mexicana Femenil sufrió la sensible baja de Alice Soto en el primer tiempo del juego contra Haití, en el que se juega su boleto al Mundial del próximo año a celebrarse en Brasil.

Corría el minuto 25 del juego de cuartos de final de la Concacaf W Championship en Mansfield, Texas, cuando la jugadora de Rayadas se dobló el tobillo izquierdo en media cancha.

¡Se encienden las alarmas! 🚨🇲🇽



Alice Soto salió entre lágrimas luego de sufrir una lesión en el tobillo izquierdo.



👉 Su lugar fue tomado por Maricarmen Reyes.



📹. @ericklmelchor_ (enviado especial) pic.twitter.com/mjdHI9tVcn — HORA CERO DEPORTES (@HCDmty) November 28, 2026

Alice Soto no pudo continuar en la cancha y fue sustituida por Maricarmen Reyes al minuto 30. Inmediatamente después llegó el 1-1 de Haití.

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México recupera la ventaja sobre Haití

El gol de Brittany Raphino al minuto 31, tras la salida por lesión de Alice Soto, fue un balde de agua helada para la Selección Mexicana.

Sin embargo, el Tricolor Femenil recuperó su ventaja sobre Haití con dos anotaciones en la recta final del primer tiempo.

Jacqueline Ovalle se lució con un golazo de larga distancia al minuto 42, y al 47′ apareció Maricarmen Reyes con un remate poco ortodoxo para poner el 3-1.

EVG