El multicampeón futbolista argentino Lionel Messi tiene una aparición especial en Grand Thef Auto (GTA) VI, el popular y entretenido videojuego diseñado por Rockstar Games, luego de que un aficionado presumió haberlo descubierto.

Una de las novedades para este lanzamiento es la filtración de los llamados easter eggs (los cuales son un mensaje, objeto, función, referencia oculta o escena que los desarrolladores esconden a propósito dentro del juego para que sean descubiertos por los jugadores) dentro de Vice City, que es la versión ficticia de Miami en el estado de Leonida (Florida).

Encontré la carta Dorada de Messi en #GTAVI. El mítico León Correo con una temporada con 53 goles y 18 asistencias 😁 pic.twitter.com/GuiCoBpBVO — Fᴇʟɪᴘᴇ Kᴀᴘᴏɴɪ (@FelipeKaponi23) November 26, 2026

Precisamente uno de estos easter eggs incluye a Lionel Messi, quien aparece en una carta coleccionable autografiada de edición especial. Sin embargo, el nombre del rosarino en GTA VI es León Correo.

¿Cómo se ve Lionel Messi en GTA VI?

En su carta en GTA VI, Lionel Messi, en este caso León Correo, sale con los brazos abiertos, como si celebrara un gol, y también con una melena sujetada por una cinta en la cabeza y una camiseta de tono azul.

Este look hace recordar la época en la que La Pulga vivía sus primeros años como futbolista con el Barcelona, club con el que debutó profesionalmente en el 2004.

No obstante, León Correo tiene el número 7 y no el 10. Entre sus estadísticas se puede ver que acumula 60 partidos disputados, 53 goles, 18 asistencias y 60 disparos a portería.

Sin embargo, la carta de Lionel Messi en GTA VI hace referencia a su actual equipo, el Inter Miami, pues León Correo milita en el Vice City Club de Futbol - Sociedad Anónima Deportiva, una adaptación del Club Internacional de Futbol Miami.

La carta del veterano jugador argentino en el videojuego tiene el aspecto clásico de este tipo de coleccionables premium, en la que destacan los colores del club de la MLS, del que el sudamericano forma parte desde el verano del 2023.

Lionel Messi le dice adiós al 2026

Lionel Messi disputó su último partido del 2026 en la derrota del Inter Miami a manos del Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs de la MLS.

La franquicia de Ohio se impuso por marcador global de 4-0 al rosarino y compañía, luego de que habían ganado 3-0 el encuentro de ida.

De esta manera culminó el 2026 para Lionel Messi, quien puso fin a su etapa con la Selección Argentina, con la que culminó subcampeón del mundo en Norteamérica 2026.

EVG