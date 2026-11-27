El entrenador de la Selección Mexicana Femenil, el español Pedro López, afirmó que el equipo se encuentra el mejor momento para regresar a una Copa del Mundo Femenil, esto en la previa del partido que el Tricolor tendrá ante su similar de Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, que entrega boletos para el certamen Brasil 2027.

México no califica al Mundial Femenino de la FIFA desde 2015, por lo que el juego ante la Selección de Haití es uno de los más importantes, pues además se necesita para buscar el pasaje a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Hemos tenido el tiempo suficiente para prepararnos bien a todos los niveles porque hay grandes profesionales trabajando alrededor de estas jugadoras para cuidar todos los detalles. Creo que llegamos a este momento en todos los aspectos como queremos llegar”, comentó López en conferencia de prensa.

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El estratega del Tri Femenil aseguró que sabe “a lo que nos enfrentamos. Mentalmente nos hemos sabido gestionar para no llegar con nervios incertidumbre o dudas” y reafirmó su compromiso de cara a buscar el boleto mundialista. “Llegamos bien y todo el mundo quiere que México esté en la próxima Copa del Mundo”, indicó.

La Selección Mexicana juega ante Haití este sábado 28 de noviembre en el Estadio Texas Health Mansfield y es una revancha, ya que Las Granaderas dejaron a las aztecas sin la posibilidad de acudir al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 al golearlas 3-0 en el Premundial del 2022, celebrado en Monterrey, Nuevo León.

¡Dallas, queremos sentir todo su apoyo! 🇲🇽💚



Este 28 de noviembre, pongámonos la verde y alentemos a La Femenil en busca del sueño mundialista. 🥹🫶🏼



¡L@s esperamos en el estadio!



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Pero el presente de México no es el mismo que en aquel Premundial, pues ahora con las mejoras en la Liga MX el boleto puede ganarse y Pedro López destacó el trabajo de los entrenadores pasados.

“Reconozco el trabajo de los seleccionadores y seleccionadoras que estuvieron antes que yo, porque hasta que no estás aquí sabes del gran trabajo que ellos hicieron para que parte de estas jugadoras estén aquí. Ellos encontraron una liga menos desarrollada que lo que encontré yo”, explicó.

López argumentó que “México se apostó por tener una liga que cada año es más competitiva que permite a las jugadoras estar en estos contextos internacionales. Una liga con una importante difusión mediática”.

POV: El entrenamiento de La Femenil, pero en modo cine. 🎬🍿



Cada escena nos acerca más al gran partido de este sábado. 🇲🇽💚#FechaFIFANoviembre | #UnEquipoUnSueño | #AhoraYSiempre pic.twitter.com/FWJ81wpOZX — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 27, 2026

En la conferencia de prensa también estuvo la portera Blanca Félix, quien señaló que el poder estar en la Copa del Mundo Femenil de Brasil 2027 es un sueño para todas las jugadoras.

“Me conmueve pensar en que nosotras, como niñas, crecimos teniendo como ídolos a hombres en este deporte. Hoy vivimos estos escenarios y procesos, el partido de mañana, todo es una acaricia a esa niña que lo veía muy lejos y hoy está aquí. Este sueño no sólo es mío, sino de muchas niñas y mujeres adultas que no pudieron cumplir este sueño”, comentó Félix.

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