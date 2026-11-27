México enfrenta a Haití este sábado 28 de noviembre en busca de su clasificación al Mundial Femenil del próximo año con sede en Brasil, en los cuartos de final de la Concacaf W Championship, torneo que se realiza en Estados Unidos.

El Estadio Texas Health Mansfield es el recinto en el que el Tricolor, dirigido por el español Pedro López, enfrenta a Las Granaderas, que dejaron a las aztecas sin la posibilidad de acudir al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 al golearlas 3-0 en el Premundial del 2022, celebrado en Monterrey, Nuevo León.

¿Qué necesita La Femenil para llegar a Brasil 2027? 👀🇲🇽



Te contamos los posibles escenarios y todo lo que está en juego este sábado ante Haití. ⚽️💚



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¿En qué canal pasan EN VIVO el México vs Haití?

El partido entre México y Haití, por el pase al Mundial Femenil de Brasil 2027, se jugará este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Texas Health Mansfield ubicado en Mansfield, Texas, Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 15:30 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de ESPN y Disney+. También será transmitido por los canales de Facebook, YouTube y TikTok del Tricolor Femenil.

Fecha : Sábado 28 de noviembre

Hora : 15:30

Estadio : Texas Health Mansfield

Transmisión: ESPN y Disney+

Posibles alineaciones de México y Haití

MÉXICO : Estheffany Barreras, Nicolette Hernandez, Kimberly Rodriguez, Aaliyah Farmer, Reyna Reyes, Rebeca Bernal, Alexia Delgado, Jacqueline Ovalle, Maricarmen Reyes, Scarlett Camberos y Alice Soto.

HAITÍ: Naila Louissaint, Kethna Louis, Claire Constant, Jennyfer Limage, Roseline Éloissaint, Anyssa Ibrahim, Sherly Jeudy, Batcheba Louis, Melchie Dumornay, Brittany Raphino y Nérilia Mondésir.

90 minutes from the FIFA Women’s World Cup 🔜 pic.twitter.com/PJGHTNnPrF — Concacaf W (@ConcacafW) November 26, 2026

México y una oportunidad de romper ante Haití una larga racha

Si Selección Mexicana vence a Haití, pondría fin a una sequía de 11 años de no disputar un Mundial Femenil, luego de que no accedió a las ediciones de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023.

El Tricolor Femenil no asiste al magno evento de la FIFA desde el 2015, cuando Canadá organizó el certamen, en el cual las aztecas quedaron eliminadas en fase de grupos tras solamente obtener un punto.

Sería la primera vez que México clasifique a un Mundial desde la existencia de la Liga MX Femenil, que se juega desde el verano del 2017.

En caso de una derrota frente a Haití, el Tricolor Femenil todavía tendría una segunda oportunidad de ganar su boleto al Mundial de Brasil 2027, el cual se jugaría en un repechaje el próximo 2 de diciembre.

México Femenil también pelea por ir a Los Ángeles 2028

El duelo ante Haití también es vital para la Selección Mexicana Femenil en sus aspiraciones por clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Concacaf W Championship otorgará las plazas olímpicas a los dos finalistas y al tercer lugar, que sería el cuarto en caso de que Estados Unidos se suba al podio, pues las de las Barras y las Estrellas ya tienen su boleto a la justa olímpica por ser anfitrionas.

EVG