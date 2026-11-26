La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, invitó a las familias y aficionados al futbol a reunirse para apoyar a la Selección Mexicana Femenil en su partido contra Haití, correspondiente a los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria anunció que se instalará una pantalla gigante en la Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, para transmitir el encuentro de manera gratuita este sábado 28 de noviembre.

La cita será a las 15:30 horas, por lo que las personas interesadas podrán acudir al espacio público para seguir el partido y acompañar al conjunto nacional en su búsqueda de un lugar en la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

¡Este sábado, todas y todos vamos a apoyar a la Selección Nacional de México Femenil!



Desde la #CapitalDeLaTransformación les deseamos un gran partido en busca del boleto al Mundial Femenil que se celebrará en Brasil el próximo año. Las y los esperamos para ver el juego en… pic.twitter.com/mPc7N1dhVy — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 26, 2026

¿Dónde ver gratis el México vs. Haití Femenil en CDMX?

La transmisión anunciada por Clara Brugada se realizará en la Utopía Mixiuhca, ubicada en la alcaldía Iztacalco. El acceso será gratuito y se instalará una pantalla gigante para que los asistentes puedan disfrutar del encuentro.

Estos son los detalles de la convocatoria:

Partido: México vs. Haití Femenil.

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026.

Hora: 15:30 horas.

Sede: Utopía Mixiuhca, alcaldía Iztacalco.

Costo: Entrada gratuita.

La invitación de la jefa de Gobierno busca reunir a los aficionados para respaldar a las futbolistas mexicanas durante este compromiso internacional.

México busca su clasificación al Mundial Femenil 2027

El encuentro ante Haití corresponde a los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026 y será determinante para las aspiraciones de México de conseguir su boleto a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

El partido se disputará en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas, Estados Unidos. Mientras tanto, los aficionados en la capital podrán seguir el encuentro desde la pantalla gigante instalada en la Utopía Mixiuhca.

La Selección Mexicana necesita ganar para avanzar a las semifinales y asegurar su clasificación directa al Mundial. En caso de no conseguirlo, tendrá otra oportunidad de buscar el boleto mediante el Play-In.

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MSL