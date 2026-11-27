La pasión del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) continúa para este fin de semana, con funciones vibrantes en la Arena Coliseo y la Arena México, que promete llenar de emoción a todo el público que se de cita.
¿Qué función habrá este sábado 28 de noviembre en la Arena Coliseo?
El Embudo de Perú 77 arrancará las emociones a las 7:30 de la noche, y tendrá como duelo estelar un mano a mano de alumno contra maestro: El Bandido contra Último Guerrero.
Cartelera completa del CMLL
- Lucha estelar en sensacional Mano a Mano: El Bandido vs Último Guerrero
- Lucha semifinal en relevos australianos: Máscara Dorada, Fugaz y Brillante Jr. vs Volador Jr., Ángel de Oro y El Cobarde
- Evento especial – Los Divinos Laguneros vs El Galeón Fantasma: Blue Panther, Dark Panther y Blue Panther Jr. vs Zandokan Jr., Barboza y Furia Roja
- Tercera lucha de Amazonas: Skadi, Kira y Hécate vs Zeuxis, Keyra y Sanely
- Segunda lucha en cuadrangular: Péndulo vs Raider vs Vaquero Jr. vs Cerebro Negro Jr.
- Primera lucha en relevos: Infinito y Magnético vs Poseidon y Makará
¿Qué función habrá este domingo 29 de noviembre en la Arena México?
La acción continuará en la Catedral de la Lucha Libre, el Domingo Familiar del CMLL tendrá en la lucha estelar un choque de generaciones, El Bandido, Blue Panther y Brillante Jr. unirán fuerzas para medirse a Titán, Atlantis y Calavera Jr. I
México empata con Venezuela y termina líder e invicto la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar
Cartelera completa del CMLL
- Lucha Estelar – Choque de Generaciones: Comarca Lagunera vs Jalisco: El Bandido, Blue Panther y Brillante Jr. vs Titán, Atlantis y Calavera Jr.
- Lucha semifinal: Neón, Rey Pegasus y Dragón Legendario vs Yutani, Black Tiger y Rugido
- Evento especial de Amazonas: Tessa Blanchard, Lluvia y Garra Negra vs Olympia, Keyra y Sanely
- Tercera lucha de rudos vs rudos: Pólvora, Vaquero Jr. y El Coyote vs Infarto, Cerebro Negro Jr. y Disturbio
- Segunda lucha en triangular de microestrellas: Kemalito vs Tengu vs Chamuel
- Primera lucha de Pequeños Estrellas: Shockercito y Galaxy vs Pequeño Volador Jr. y Mercurio
¿Dónde comprar los boletos?
Los boletos para las magnas funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre, se pueden adquirir directamente en las taquillas de la Arena Coliseo y la Arena México, o por el sistema Ticketmaster.
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