CMLL prepara grandes eventos para el fin de semana en la Arena México y Arena Coliseo

La pasión del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) continúa para este fin de semana, con funciones vibrantes en la Arena Coliseo y la Arena México, que promete llenar de emoción a todo el público que se de cita.

¿Qué función habrá este sábado 28 de noviembre en la Arena Coliseo?

El Embudo de Perú 77 arrancará las emociones a las 7:30 de la noche, y tendrá como duelo estelar un mano a mano de alumno contra maestro: El Bandido contra Último Guerrero.

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📍Arena Coliseo

🗓️ Sábado 28 de Noviembre '26

🕢 7:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster: https://t.co/Sebniw6xfx



📲 EN VIVO en exclusiva para miembros ‘Leyenda’ del Canal: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#SábadoDeColiseo pic.twitter.com/mdhrTyI0gH — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 26, 2026

Cartelera completa del CMLL

Lucha estelar en sensacional Mano a Mano: El Bandido vs Último Guerrero

Lucha semifinal en relevos australianos: Máscara Dorada, Fugaz y Brillante Jr. vs Volador Jr., Ángel de Oro y El Cobarde

Evento especial – Los Divinos Laguneros vs El Galeón Fantasma: Blue Panther, Dark Panther y Blue Panther Jr. vs Zandokan Jr., Barboza y Furia Roja

Tercera lucha de Amazonas: Skadi, Kira y Hécate vs Zeuxis, Keyra y Sanely

Segunda lucha en cuadrangular: Péndulo vs Raider vs Vaquero Jr. vs Cerebro Negro Jr.

Primera lucha en relevos: Infinito y Magnético vs Poseidon y Makará

¿Qué función habrá este domingo 29 de noviembre en la Arena México?

La acción continuará en la Catedral de la Lucha Libre, el Domingo Familiar del CMLL tendrá en la lucha estelar un choque de generaciones, El Bandido, Blue Panther y Brillante Jr. unirán fuerzas para medirse a Titán, Atlantis y Calavera Jr. I

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📍Arena México

🗓️ Domingo 29 de Noviembre '26

🕔 5:00 p.m.



🎟️ Boletos en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/AJCbEEd0PT



📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros ‘Leyenda’ del Canal: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#DomingoFamiliarCMLL pic.twitter.com/UeujMQAMvH — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 26, 2026

Cartelera completa del CMLL

Lucha Estelar – Choque de Generaciones: Comarca Lagunera vs Jalisco: El Bandido, Blue Panther y Brillante Jr. vs Titán, Atlantis y Calavera Jr.

Lucha semifinal: Neón, Rey Pegasus y Dragón Legendario vs Yutani, Black Tiger y Rugido

Evento especial de Amazonas: Tessa Blanchard, Lluvia y Garra Negra vs Olympia, Keyra y Sanely

Tercera lucha de rudos vs rudos: Pólvora, Vaquero Jr. y El Coyote vs Infarto, Cerebro Negro Jr. y Disturbio

Segunda lucha en triangular de microestrellas: Kemalito vs Tengu vs Chamuel

Primera lucha de Pequeños Estrellas: Shockercito y Galaxy vs Pequeño Volador Jr. y Mercurio

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos para las magnas funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre, se pueden adquirir directamente en las taquillas de la Arena Coliseo y la Arena México, o por el sistema Ticketmaster.

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