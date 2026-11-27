El futbolista de la Selección Mexicana Adonai Valdez salió del terreno de juego a los 20 minutos luego de sufrir un fuerte choque de cabezas en el partido ante Venezuela en la Copa del Mundo Sub-17.

El jugador azteca quedó tendido en el terreno de juego y recibió atención médica. Tuvo que salir en camilla y fue sustituido por Alan Hernández. Al momento de la acción el partido se encontraba 0-0.

¡Dramática imagen! 😱Valdez choca accidentalmente con Kimbrough y cae noqueado. Adonai deja el terreno de juego en camilla 🚑 #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/em2M59cSm7 — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 27, 2026

La Selección Mexicana informó que el futbolista se encuentra fuera de peligro tras el golpe en la cabeza y que recibirá atención médica.

“El seleccionado Adonai Valdez se encuentra estable y consciente tras sufrir un golpe en la cabeza durante el partido contra Venezuela que activó el protocolo de conmoción cerebral. El futbolista será trasladado a un hospital para seguir siendo atendido”, dijo el Tricolor.

La Selección Mexicana choca ante Venezuela este 27 de noviembre en la cancha del Aspire Zone de Doha para definir el primer lugar del Grupo K del Mundial Sub-17 con sede en Qatar.

México ya calificó a la siguiente ronda del torneo

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda aseguró de manera anticipada su boleto a los dieciseisavos de final del torneo de la FIFA, luego de sus victorias sobre Rumania (1-0) y Camerún, esta última por un contundente marcador de 4-0.

Lo peor que le podría ocurrir a la Selección Mexicana en caso de una derrota a manos de Venezuela es caer al segundo puesto del Grupo K, y con ellos enfrentar a un rival mejor posicionado en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.

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