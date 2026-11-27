México y Argentina serán rivales en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 que se celebra en Qatar.

Argentina será el rival de México en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de la FIFA que se desarrolla en Qatar, en el que el Tricolor clasificó primero del Grupo K e invicto con una cosecha de siete unidades y sin goles recibidos.

Después de empatar 0-0 con Venezuela en el cierre de la primera fase, el equipo dirigido por Jürgen Castañeda aseguró el primer lugar de su sector con siete unidades, misma cosecha de la Vinotinto, a la que superó por diferencia de goles.

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Esto derivó en que México tuviera como rival en dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 a Argentina, que terminó como segunda del Grupo C con cuatro unidades, luego de caer ante Australia (0-2), vencer a Mozambique (2-1) e igualar contra Dinamarca (3-3).

¿Cuándo es el México vs Argentina del Mundial Sub-17?

El encuentro entre México y Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 que se desarrolla en Qatar se llevará a cabo el próximo lunes 30 de noviembre.

El cotejo se llevará a cabo en la cancha del Aspire Zone, estadio localizado en la ciudad de Rayán. El silbatazo inicial será a las 9:00 horas del Centro de México, 6 de la tarde hora local, y podrá verse en vivo por las señales de TUDN, ViX y Canal 9.

México fue uno de los cuatro líderes de grupo del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 a los que no les tocó enfrentar en dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros lugares, razón por la cual le tocó Argentina como contrincante en el inicio de la fase de eliminación directa.

México, con la meta imbatida en el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana no recibió gol en ninguno de sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial Sub-17 con sede en Qatar.

El Tricolor comenzó su camino en el certamen de la FIFA con una victoria de 1-0 sobre Rumania, a la que le siguió una goleada de 4-0 sobre Camerún.

Ya con el pase asegurado a dieciseisavos de final, los dirigidos por Jürgen Castañeda igualaron 0-0 ante Venezuela en su tercer compromiso, resultado suficiente para amarrar el primer puesto del Grupo K.

El vencedor del México vs Argentina enfrentará en octavos de final del Mundial Sub-17 al ganador de la serie entre las selecciones de Croacia y Uruguay, que también miden fuerzas el lunes 30 de noviembre.

EVG