La Selección Mexicana terminó como líder invicto en el Grupo K de la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA Qatar 2026, esto luego de igualar en un intenso partido 0-0 ante su similar de Venezuela, que se queda con el segundo puesto del sector.

El Tricolor lo intentó todo el duelo, pero no logró romper el empate. Pese a ello, el equipo comandado por Jürgen Castañeda se confirmó en los dieciseisavos de final del torneo como primer de su sector y sin duda como un equipo a tener en cuenta en la ronda de eliminación directa.

#Sub17 | ¡Líderes e invictos! 👏



Empate ante Venezuela para terminar en lo más alto del Grupo. ¡Estamos en dieciseisavos! 🔥#HagamosQueSuceda 💚🤍❤️ #ProyectoSelecciones pic.twitter.com/y77gmYWBzc — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 27, 2026

México terminó con siete puntos en la cima y su premio será enfrentar a Argentina en la primera ronda de eliminación directa.

Así logró México su pase a la siguiente ronda

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda aseguró de manera anticipada su boleto a los dieciseisavos de final del torneo de la FIFA, luego de sus victorias sobre Rumania (1-0) y Camerún, esta última por un contundente marcador de 4-0.

Las dos veces anteriores que el Tricolor ganó sus primeros dos partidos en un Mundial Sub-17 fue en las ediciones de Perú 2005 y México 2011, precisamente en las que se proclamó campeón.

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