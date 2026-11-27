Javier Aguirre tendría interés en llevar al Valencia a un futbolista de la Selección Mexicana.

Javier Aguirre podría reencontrarse con Álvaro Fidalgo en el Valencia. Reportes del diario ABC de Sevilla señalan que el Vasco quiere llevarse al Maguito, a quien dirigió durante los meses pasados en su etapa al frente de la Selección Mexicana.

De acuerdo con el citado medio, el director técnico mexicano quiere reforzar a su equipo para la segunda mitad de la Temporada 2026-2027, aprovechando que el seleccionado tricolor no ha tenido tanta actividad con el Betis.

🚨🤯 BREAKING: VALENCIA wants to sign ALVARO FIDALGO in the January transfer window.



Javier Aguirre has requested the signing of the Mexican international, with whom he has a very good relationship. @Pepelias17_



Real Betis have valued him at around €1.5M 🇪🇸🦇 pic.twitter.com/K4p1tJoVuB — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 27, 2026

Mundo Betis es otro de los medios que también reporta que Javier Aguirre quiere sumar a la plantilla del Valencia a Álvaro Fidalgo, a quien debutó en la Selección Mexicana el 28 de marzo de este año en el empate sin goles ante Portugal, duelo que marcó la reapertura del Estadio Azteca.

La poca actividad de Álvaro Fidalgo con el Betis

Álvaro Fidalgo ha tenido poca actividad en lo que va de la Campaña 2026-2027, en la que apenas registra 126 minutos con el Betis, divididos en seis cotejos, cuatro de LaLiga y dos de la Champions League.

El Maguito se sumó a la plantilla del equipo sevillano en febrero de este año, después de cinco años en la Liga MX con el América, club del cual formó parte en el histórico tricampeonato.

Desde que forma parte del Betis, Álvaro Fidalgo ha tenido actividad en 19 duelos oficiales con el equipo español, con el que registra un gol, el cual consiguió en el empate 2-2 contra el Sevilla en la Jornada 26 de LaLiga 2025-2026.

¿Cuándo vence el contrato de Álvaro Fidalgo con el Betis?

El mexicano Álvaro Fidalgo fichó con el Betis en febrero de este año por un contrato que vence hasta junio del 2030.

La suma del seleccionado tricolor a las filas de los Verdiblancos fue por 1.6 millones de dólares, inversión que el club sevillano querría recuperar para dejar ir al Maguito al Valencia o a cualquier otra entidad.

Sin embargo, los reportes también indican que Álvaro Fidalgo no es la primera opción para unirse a la plantilla del equipo dirigido por Javier Aguirre, que ha conseguido tres triunfos, dos empates y dos derrotas al frente de los Murciélagos.

EVG