Jugadores del América tras su empate contra Monterrey en la ida de cuartos de final del Apertura 2026.

Al América le sirve un triunfo o un empate por cualquier marcador contra el Monterrey en la vuelta de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 para convertirse en uno de los semifinalistas de la Liga MX.

Luego de la igualada sin anotaciones en el cotejo de ida, celebrado en el Estadio BBVA, a las Águilas les basta con otro empate más para seguir con vida en la Liguilla, esto debido a su mejor posición en la tabla, en la que terminaron terceros y Rayados, en cambio, culminaron sextos.

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América desaprovecha ventaja numérica ante Monterrey

El América no aprovechó que jugó con un futbolista de más durante gran parte de la ida de cuartos de final del Apertura 2026, luego de que Ricardo Chávez dejó al Monterrey con 10 elementos tras su expulsión al minuto 11.

El ‘Rica’ Chávez recibió el cartón rojo después de que le hizo una plancha al extremo colombiano Óscar Perea, quien continuó en la cancha y salió de cambio hasta la parte complementaria.

Si bien generó llegadas, el América careció de efectividad en el área del Monterrey, cuyo portero, Luis Cárdenas, también fue vital para conservar su arco imbatido con varias atajadas.

La ocasión más clara de los azulcremas ocurrió al minuto 56, cuando Alejandro Zendejas no cruzó lo suficiente su disparo tras un excelso pase filtrado de Brian Rodríguez.

Monterrey le quiere repetir la dosis al América

El Monterrey eliminó al América en los cuartos de final del Apertura 2025, la ocasión más reciente que se enfrentaron en Liguilla y en la cual Rayados también fue visitante en el partido de vuelta.

Sin embargo, en aquella ocasión La Pandilla llegó con ventaja de 2-0 al juego decisivo, el cual se realizó en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El América ganaba 2-0 y con eso le bastaba para ser semifinalista por su mejor posición en la tabla, pero un gol de Germán Berterame en la compensación del segundo tiempo le dio a Monterrey un agónico pase.

En esta ocasión, Rayados debe derrotar a los azulcremas en el Estadio Azteca para avanzar a las semifinales del Apertura 2026, pues otro resultado dejaría eliminado al equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda.

EVG