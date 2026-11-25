La vuelta de los cuartos de final entre América y Monterrey se verá en TV abierta

El partido de cuartos de final de vuelta del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre América y Monterrey se verá en TV abierta por Azteca Deportes en todas sus plataformas (televisión, internet y la app).

“Buenas tardes, les informamos que el partido correspondiente a la Vuelta de la serie entre América y Monterrey a disputarse el sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas. Será transmitido también por TV Azteca”, se informó sobre la nueva señal.

La vuelta del América vs Rayados se vive EN VIVO en @AztecaSiete 👀



Águilas y Rayados se miden en el Estadio Banorte para definir su clasificación a las semifinales del Apertura 2026 🤩#LiguillaNavideña



👇 La VUELTA: AMÉRICA vs RAYADOS 🦅🆚🤠

📅 Sábado 28 de noviembre

🕘 9:00… pic.twitter.com/c4eOC8Mnq4 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 25, 2026

Las Águilas viajan a Monterrey para la ida

El Estadio BBVA se viste de gala este miércoles 25 de noviembre para el duelo entre Monterrey y América, el segundo de los partidos de ida de cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026, un juego en el que las Águilas juegan por segunda vez en la semana en la Sultana del Norte, donde enfrentaron a Tigres el sábado.

Rayados logró su boleto a la Liguilla después de vencer 2-0 a Pumas con doblete del argentino Luca Orellano, con lo cual clasificaron en la sexta posición, el único lugar que no se ha coronado en torneos cortos.

Los azulcremas ya tenían su boleto asegurado a la Fiesta Grande con antelación, pero no consiguieron la victoria en ninguna de las últimas cuatro jornadas de la fase regular, en la que su saldo fue de dos empates y la misma cantidad de derrotas.

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