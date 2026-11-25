El Monterrey y América disputaron el primer episodio de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026 y terminó 0-0 en el Estadio BBVA. Los Rayados jugaron más de 75 minutos con un hombre menos en el terreno de juego.

Las cosas se complicaron para el equipo local al minuto 11 de juego, cuando el VAR el habló al árbitro central para que revisara la acción de Ricardo Chávez sobre Oscar Perea. La decisión final fue tarjeta roja para el jugador del Monterrey y todo indicaba que las Águilas podrían llevarse un resultado positivo para el partido de vuelta.

⏱️ 61' | ¡No dejemos de luchar, Águilas! 🦅

⚽️ Monterrey 0 vs. 0 América pic.twitter.com/5DuAWWcJkg — Club América (@ClubAmerica) November 26, 2026

La sorpresa del juego se dio antes de que sonara el silbatazo inicial, ya que Guillermo Almada presentó su 11 inicial para el partido de ida y mandó a Rodolfo Cota como titular para enfrentar a Rayados y dejó a Luis Ángel Malagón en la banca.

Hablando de los porteros, Luis Cárdenas, el guardameta del Monterrey, realizó un trabajo excelso en el partido ante las Águilas al sumar ocho atajadas clave en todo el partido para evitar que los azulcremas consiguieran su primera anotación de la serie.

En el segundo tiempo Guillermo Almada decidió sacar a Erick Sánchez del partido y en su lugar ingresó Brian Rodríguez. El uruguayo regresó a la actividad después de casi un mes de ausencia, pero poco pudo hacer para que el América se llevara la victoria en el Gigante de Acero.

A pesar de disputar 80 minutos con un hombre más, el América no pudo aprovechar esos espacios en el campo de juego para conseguir una ventaja en el encuentro de ida y ahora recibirán al Monterrey el sábado para definir a uno de los semifinalistas.

Miguel Borja tuvo una de las oportunidades de peligro más claras del partido para los azulcremas. El delantero colombiano quedó solo en el área chica y mandó su disparo a la figura del Mochis Cárdenas, quien fue el jugador del partido por sus atajadas.

DCO