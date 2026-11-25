Luis Ángel Malagón regresó a la titularidad con el América hace unos meses después de recuperarse de su lesión en el tendón de Aquiles; sin embargo, en el momento más importante de la temporada el técnico de las Águilas decidió quitarlo de la portería azulcrema.

En el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026, Guillermo Almada tomó una decisión drástica en el cuadro titular y optó por mandar a Rodolfo Cota a defender la portería del América, dando un mensaje claro, que confía más en Cota para partidos clave.

Estas son las alineaciones del América vs Monterrey para el partido de ida

América y Monterrey mandan a sus mejores hombres para el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026, aunque las Águilas con la baja de Henry Martín por al cuadro gripal que presentó el delantero mexicano antes de viajar a la Sultana del Norte.

AMÉRICA: Rodolfo Cota, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Santiago Ramos Mingo, Santiago Bueno, Edwin Cerrillo, Alejandro Zendejas, Alan Cervantes, Oscar Perea, Erick Sánchez y Miguel Borja.

MONTERREY: Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Lucas Ocampos, Oliver Torres, Luca Orellano, Jesús Corona, Orbelín Pineda, Jorge Rodríguez y Hugo Cuypers.

Presentes para jugar los Cuartos de Final.



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¿Cuándo fue la última vez que Rodolfo Cota fue titular con el América?

Rodolfo Cota fue el portero que inició la era de Guillermo Almada en las Águilas, ya que Luis Ángel Malagón se encontraba recuperando de su lesión. El arquero mexicano se fue ganando la confianza del técnico, pero en cuanto Malagón estuvo listo volvió a estar en el banquillo.

La última vez que Rodolfo Cota fue titular con el América en la temporada ocurrió el 28 de octubre del 2026 cuando los azulcremas recibieron en el Estadio Azteca al Tijuana para el partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026.

Después de ese momento, el arquero mexicano no volvió a estar bajo los tres palos del equipo de Guillermo Almada, pero seguía buscando la oportunidad para saltar al campo a defender la cabaña del América.

DCO