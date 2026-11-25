La Selección Mexicana Femenil se medirá a Haití en el Campeonato Femenil de la Concacaf en busca del boleto para la Copa del Mundo Brasil 2027; sin embargo, hay una jugadora en el equipo haitiano que podría complicar el pase del conjunto azteca a la competencia internacional.

Melchie Dumornay, es el nombre de la futbolista nacida en Haití que México tendrá que poner atención para el compromiso que definirá a la selección que avance a las semifinales del torneo internacional para quedarse con el pase al Mundial. La delantera juega en el OL Lyonnes, uno de los mejores equipos del futbol europeo y que pelea la Champions League cada año.

C'EST QUOI CETTE FRAPPE EXTRAORDINAIRE ??? 🤯



Melchie Dumornay et les Lyonnes de l'OL font sombrer le Paris FC, la suite de cette finale folle sur CANAL 📺#ArkemaPL | #OLPFC pic.twitter.com/raiVJDeXVr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 29, 2026

Ella es Melchie Dumornay, la jugadora que podría evitar que México juegue el Mundial

Melchie Daëlle Dumornay nació el 17 de agosto de 2003, inició su carrera jugando en el AS Tigresses de Haití y en 2018 intentó entrar a las filas del Olympique Lyonnais, pero su llegada al equipo francés no se concretó por su edad.

En septiembre de 2021 tenía varias ofertas de equipos de Europa y algunos de Estados Unidos, pero se incorporó al Stade de Reims del futbol francés y compartió la cancha con su compatriota Kethna Louis. Demostró su nivel desde su debut al conseguir dos asistencias y en el siguiente juego logró un doblete.

Su etapa con la Selección de Haití comenzó desde las inferiores, con la Sub-17 y Sub-20 disputó varios torneos de la Concacaf y ayudó a su escuadra a clasificar a la Copa del Mundo Sub-20 2018 y jugó el torneo con 14 años, marcó 14 goles y se llevó la Bota de Oro.