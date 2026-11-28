La Selección Mexicana Femenil derrotó 4-2 a Haití en Mansfield, Texas, en los cuartos de final del Concacaf W Championship, y con ello obtuvo su boleto al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El Tricolor no acudía a una Copa del Mundo Femenil desde la edición de Canadá 2015.
Diana Ordóñez puso al frente al Tricolor al minuto 13 con un remate de cabeza en el corazón del área, a centro de Jacqueline Ovalle, quien consiguió un doblete.
México se sobrepone a la baja de Alice Soto
México sufrió la sensible baja de la mediocampista Alice Soto al 30′ a causa de una lesión, luego de que se le dobló el tobillo izquierdo. Tras su salida de la cancha llegó la igualada de las caribeñas, cuando al 31′ Brittany Raphino marcó con un remate raso, en una acción en la que la guardameta Esthefanny Barreras colaboró.
Jacqueline Ovalle y su GOLAZO de larga distancia en el México vs Haití que acerca al Tricolor al Mundial Femenil
Pero la Selección Mexicana recuperó la ventaja sobre Haití con dos grandes anotaciones justo antes del descanso. Jacqueline Ovalle levantó de sus asientos a los aficionados en las gradas con un lejano zapatazo para clavar la esférica en el ángulo al minuto 42.
Al 47′ apareció Maricarmen Reyes con un remate poco ortodoxo para convertir otro golazo y aumentar la diferencia a favor de las dirigidas por Pedro López.
Haití reacciona, pero México pega de nuevo y logra el objetivo
Kethna Louis metió de nuevo al encuentro a Haití al minuto 59, cuando hizo la segunda diana de Las Granaderas en un cobro de tiro libre pegado a primer poste.
México volvió a poner tierra de por medio al minuto 73, cuando Jacqueline Ovalle ejecutó un tiro libre que fue desviado por zagueras del seleccionado caribeño, lo que impidió que la portera Océane Toussaint llegara al balón.
Charlyn Corral, la mejor delantera del año a nivel internacional, y Karla Nieto ingresaron a la cancha al minuto 84. La goleadora del Pachuca recibió una gran ovación de parte de la afición que se dio cita en el Estadio Texas Health Mansfield.
EVG