Seleccionadas nacionales festejan uno de los goles de México sobre Haití.

La Selección Mexicana Femenil derrotó 4-2 a Haití en Mansfield, Texas, en los cuartos de final del Concacaf W Championship, y con ello obtuvo su boleto al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El Tricolor no acudía a una Copa del Mundo Femenil desde la edición de Canadá 2015.

Diana Ordóñez puso al frente al Tricolor al minuto 13 con un remate de cabeza en el corazón del área, a centro de Jacqueline Ovalle, quien consiguió un doblete.

¡GOLAZOOO DE LA MAGA OVALLE! 🪄🔥



🇲🇽 México ya lo está volviendo a ganar, tras este golazo de Jacqueline Ovalle.



Todos reaccionamos como Pedro López. 🤩



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¡DOBLETE DE LA MAGA! 🪄



🇲🇽 Jacqueline Ovalle marca el cuarto para México, tras un desvío de la jugadora de Haití.



Cada vez más cerca de conseguir el pase al Mundial. 👀



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México se sobrepone a la baja de Alice Soto

México sufrió la sensible baja de la mediocampista Alice Soto al 30′ a causa de una lesión, luego de que se le dobló el tobillo izquierdo. Tras su salida de la cancha llegó la igualada de las caribeñas, cuando al 31′ Brittany Raphino marcó con un remate raso, en una acción en la que la guardameta Esthefanny Barreras colaboró.

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Pero la Selección Mexicana recuperó la ventaja sobre Haití con dos grandes anotaciones justo antes del descanso. Jacqueline Ovalle levantó de sus asientos a los aficionados en las gradas con un lejano zapatazo para clavar la esférica en el ángulo al minuto 42.

Al 47′ apareció Maricarmen Reyes con un remate poco ortodoxo para convertir otro golazo y aumentar la diferencia a favor de las dirigidas por Pedro López.

¡LLEGÓ EL TERCERO DE MÉXICO! 🇲🇽🔥



🤩 Tan solo 5 minutos después, el TRI ya pone el tercer gol antes del descanso.



Maricarmen Reyes la prendió de volea. 👏



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¡GOL DE MÉXICO! 🇲🇽 ⚽️



Golazo de Diana Ordoñez para que el TRI Femenil tome ventaja sobre Haití 🔥



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Haití reacciona, pero México pega de nuevo y logra el objetivo

Kethna Louis metió de nuevo al encuentro a Haití al minuto 59, cuando hizo la segunda diana de Las Granaderas en un cobro de tiro libre pegado a primer poste.

México volvió a poner tierra de por medio al minuto 73, cuando Jacqueline Ovalle ejecutó un tiro libre que fue desviado por zagueras del seleccionado caribeño, lo que impidió que la portera Océane Toussaint llegara al balón.

Charlyn Corral, la mejor delantera del año a nivel internacional, y Karla Nieto ingresaron a la cancha al minuto 84. La goleadora del Pachuca recibió una gran ovación de parte de la afición que se dio cita en el Estadio Texas Health Mansfield.

EVG