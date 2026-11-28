Jacqueline Ovalle anota un golazo en el juego entre la Selección Mexicana y Haití en los cuartos de final de la Concacaf W Championship

Jacqueline Ovalle hizo de las suyas de nuevo. La Maga anotó un golazo para darle la ventaja de 2-1 a la Selección Mexicana en el duelo ante Haití de cuartos de final de la Concacaf W Championship, con lo que la escuadra Tricolor acaricia su clasificación al Mundial Femenil de Brasil 2027.

Luego de una rechace, la delantera azteca quedó con el balón de frente al arco, pero a más de 30 metros de la portería. La Maga Ovalle no se la pensó dos veces y sacó un potente remate que se incrustó en el ángulo superior derecho de la portería rival.

¡GOLAZOOO DE LA MAGA! OVALLE! 🪄🔥



🇲🇽 México ya lo está volviendo a ganar, tras este golazo de Jacqueline Ovalle.



Todos reaccionamos como Pedro López. 🤩



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Al medio tiempo la Selección Mexicana gana 3-1 a su similar de Haití en los cuartos de final de la Concacaf W Championship. Cabe recordar que las escuadras que avanzan a semifinales obtienen su boleto al siguiente Mundial Femenil de la FIFA y en caso de darse los resultados necesarios incluso el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El duelo se realiza en el Estadio Texas Health Mansfield, en donde el Tricolor, comandado por el español Pedro López, enfrenta a Las Granaderas, que dejaron a las aztecas sin la posibilidad de acudir al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 al golearlas 3-0 en el Premundial del 2022, celebrado en Monterrey, Nuevo León.

Antes del compromiso el estratega ibérico indicó que su equipo se encuentra el mejor momento para regresar a una Copa del Mundo Femenil.

“Hemos tenido el tiempo suficiente para prepararnos bien a todos los niveles porque hay grandes profesionales trabajando alrededor de estas jugadoras para cuidar todos los detalles. Creo que llegamos a este momento en todos los aspectos como queremos llegar”, comentó López en conferencia de prensa.

El estratega del Tri Femenil aseguró que sabe “a lo que nos enfrentamos. Mentalmente nos hemos sabido gestionar para no llegar con nervios incertidumbre o dudas” y reafirmó su compromiso de cara a buscar el boleto mundialista. “Llegamos bien y todo el mundo quiere que México esté en la próxima Copa del Mundo”, indicó.

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