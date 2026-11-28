Luego de más de una década de espera la Selección Mexicana Femenil regresa a una Copa del Mundo Femenil y lo hace en Brasil 2027. El Tricolor obtuvo su pase luego de vencer con categoría a Haití en el Campeonato Concacaf W.
Tras derrotar 4-2 a Las Granaderas en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, el equipo comandado por el entrenador español Pedro López obtuvo el pasaje al Mundial Brasil 2027, así como para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Todavía no se conocen los rivales de las aztecas.
¿Cuándo se juega el Mundial Femenil de Brasil 2027?
La Copa Mundial Femenil de la FIFA de Brasil 2027 es el siguiente gran torneo de la especialidad y está programada para celebrarse del 24 de junio al 25 de julio del próximo año en el país sudamericano, que ya tiene experiencia albergando torneos de este tamaño, como el Mundial Brasil 2014.
¿Cuánto tiempo tenía la Selección Mexicana Femenil sin clasificar a unos Juegos Olímpicos?
Será la primera vez que el magno evento femenino se desarrolle en Sudamérica y será la segunda edición que se realice con la participación de 32 escuadras, entre ellas la Selección Mexicana.
El sorteo del Mundial Femenil de Brasil 2027 se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre en Río de Janeiro, una de las ocho sedes de la competencia.
Ciudades y estadios sede del Mundial Femenil 2027
- Río de Janeiro: Estadio Maracaná (inauguración y final)
- São Paulo: Arena Itaquera (semifinal y partido por el tercer puesto)
- Belo Horizonte: Estadio Mineirão
- Brasilia: Estadio Nacional
- Fortaleza: Arena Castelão
- Porto Alegre: Estadio Beira-Rio
- Recife: Arena de Pernambuco
- Salvador: Arena Fonte Nova
Así se asignan los lugares en los grupos del Mundial Femenino Brasil 2027
La Selección de Brasil es el primer lugar del Grupo A, pero los otros 31 equipos se distribuirán en cuatro bombos de ocho equipos cada uno, según el clasificación femenina de la FIFA que se publicará el lunes 7 de diciembre.
Los siete equipos clasificados mejor situados en el ranking se unirán a Brasil en el bombo 1. Los siguientes ocho equipos clasificados mejor situados se colocarán en el bombo 2, y los ocho equipos siguientes se asignarán al bombo 3.
El bombo 4 incluirá a las últimas cinco selecciones clasificadas, así como tres plazas reservadas para las ganadoras del Torneo de Repesca de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, que se disputará durante la ventana internacional femenina del 23 de febrero al 6 de marzo de 2027.
El sorteo comenzará con la selección anfitriona, Brasil, representada por una bola de otro color y asignada automáticamente al Grupo A como equipo A1.
A continuación, se sortearán los siete equipos restantes del bombo 1 y se asignarán a los grupos siguientes, seguidos de todos los equipos de los bombos 2, 3 y 4 por orden. Se vaciará cada bombo antes de pasar al siguiente. El sorteo concluirá una vez que todos los equipos del bombo 4 hayan sido asignados a un grupo.
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