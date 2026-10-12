Moviliza el “paro nacional” del IMSS a 0.4% de sus agremiados

La convocatoria a un “paro nacional” de trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tuvo una respuesta limitada en el país. Frente a un gremio de 475 mil afiliados, el reporte de seguimiento de la Unidad de Gobierno registró mil 461 manifestantes en 12 entidades hasta la una de la tarde del domingo, con protestas que en la mayoría de los puntos no superaron las 40 personas.

El contraste entre el alcance de la convocatoria y la asistencia marcó la jornada. Aunque los organizadores anunciaron una movilización nacional, las protestas se concentraron en 20 puntos, principalmente frente a oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), además de algunos hospitales y vialidades. La cifra general equivale a 0.3 por ciento de la afiliación sindical.

El Dato: Tras considerar que el acceso a la salud es uno de los principales rezagos, la Coparmex pidió priorizar este sector.

La mayor concentración ocurrió en Chihuahua, donde 600 personas marcharon y se reunieron cerca del Hospital Regional número 1, Unidad Morelos. Al contingente se incorporaron jubilados, familiares y pequeñas agrupaciones sociales. El reporte estatal contabilizó 800 participantes, más de la mitad de la cifra que se reportó a nivel nacional.

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En Xalapa se registró la segunda concentración más numerosa de la jornada, con 450 personas que marcharon desde las inmediaciones del Teatro del estado hasta Plaza Lerdo. Entre los asistentes había integrantes del Sindicato de Trabajadores del Estado, por lo que no todos los manifestantes pertenecían al IMSS.

Pese a que en la Ciudad de México se encuentran las oficinas centrales del IMSS y la dirigencia nacional del SNTSS. Apenas 20 personas acudieron a la sede del instituto, y otras 15 permanecieron frente a las instalaciones sindicales. En conjunto, la capital reunió a 35 manifestantes.

Este escenario se repitió en otras regiones: Michoacán registró 50 personas en cuatro municipios, mientras Coahuila contabilizó 40 en dos ciudades; Quintana Roo, 23 entre Cancún y Chetumal, y apenas 13 en Mérida, Yucatán. También hubo marchas y bloqueos. Un contingente de 80 personas recorrió calles de Culiacán hasta el Hospital General Regional número 1. En Chiapas, 70 personas protestaron en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. San Luis Potosí reportó 45 manifestantes, Puebla 30 y el Estado de México, 25.

El total nacional reportado representa 0.3 por ciento de los afiliados, sin que ello permita establecer cuántos trabajadores suspendieron efectivamente sus labores.

Los trabajadores convocaron a una marcha nacional mañana, y el miércoles a una consulta, en la cual se pronunciarán sobre la revisión salarial aprobada por el Congreso Nacional del SNTSS y la cual estará acompañada por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

El acompañamiento del CFCRL a la consulta, que se realizará mediante voto personal, libre, directo y secreto, tiene como propósito contribuir a que el ejercicio se desarrolle con transparencia, certeza y respeto a la libertad de decisión de las personas trabajadoras, conforme a los principios de democracia y libertad sindical establecidos en la legislación laboral.