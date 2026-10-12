Suma 27 sentenciados

Enjambre: condenas superan 1,208 años

Operación Enjambre suma 27 sentenciados con mil 208 años de prisión en Edomex por homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada, incluidos exalcaldes y policías

La exalcaldesa de Amanalco, tras ser detenida el 28 de noviembre de 2024.
La exalcaldesa de Amanalco, tras ser detenida el 28 de noviembre de 2024. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

Exalcaldes, excomisarios y policías municipales figuran entre las 27 personas que acumulan mil 208 años y 10 meses de prisión por sentencias vinculadas con la Operación Enjambre en el Estado de México. Las condenas corresponden a delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

La estrategia arrancó el pasado 22 de noviembre de 2024, gracias a la estrategia de seguridad de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, debido a indicios de que grupos criminales se habían infiltrado en corporaciones policiales y administraciones municipales para operar con protección desde las propias instituciones.

El balance más reciente reporta 16 sentencias condenatorias que suman mil 153 años y cinco meses de prisión. Uno de los casos más relevantes es el de Adrián Mauricio Sánchez, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, sentenciado a 40 años por homicidio y a otros 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión. María Elena Martínez, exalcaldesa de Amanalco, recibió una condena de 70 años por homicidio de integrantes de su administración.

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También aparecen exmandos policiales de Tlatlaya, Coatepec Harinas, Acambay, Naucalpan y otros municipios, con sentencias por secuestro, extorsión, homicidio y desaparición forzada.

La Operación Enjambre sigue activa. La Secretaría de Seguridad estatal mantiene coordinación con instancias que participan en el operativo, mientras la Fiscalía mexiquense integra nuevas investigaciones contra funcionarios.

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