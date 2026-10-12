CCE designa a enlace con sector salud

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), nombró a Laura Tamayo Laris como nueva titular de la Comisión de Salud del organismo con objetivo de fortalecer la colaboración entre el sector privado y público, mejorar al sector salud en el país; además de impulsar las inversiones.

El representante empresarial dijo que el sector es fundamental para el bienestar de la población y el desarrollo económico del país y resaltó la contribución de las empresas; además de su contribución a fomentar una cultura de prevención de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad; señaló también oportunidades de inversión e integración de cadenas productivas en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, como estrategias del Plan México.

El dato: EL titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, participó de manera virtual.

Por su parte, Laura Tamayo resaltó que la Comisión trabajará para sumar capacidades y la innovación del sector empresarial a las prioridades nacionales de salud en línea con el Programa Sectorial de Salud 2025-2030 y el Plan México.