'No tiene ninguna base o prueba'

Luz Elena González niega señalamientos sobre contratos de empresas con Pemex

Secretaria de Energía niega haber facilitado contratos de La Cosmopolitana y Productos Serel con Pemex

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.
La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar. Foto: Sener
Por:
La Razón Online

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, negó que las empresas La Cosmopolitana y Productos Serel tengan contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 2024, y aseguró que ninguna compañía está registrada en el padrón de proveedores de la empresa estatal.

A través de un posicionamiento, la funcionaria rebatió los señalamientos del comunicador Claudio Ochoa Huerta en su columna publicada este domingo en El Universal, al señalar que no cuenta con alguna prueba “sobre la cual sostenga su contenido”.

En ese sentido, negó “cualquier insinuación” de que, durante su gestión al frente de la Secretaria de Energía, hubiera “otorgado la llave” para que ambas empresas resultaran beneficiadas mediante contratos con Pemex.

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“Dicha afirmación es rotundamente falsa”, subrayó González Escobar, quien solicitó a director general editorial de El Universal, David Aponte Hurtazo, “la publicación íntegra” de su aclaración difundida en redes sociales.

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cehr

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