Cárteles cruzan autos de alquiler que roban en EU

La Fiscalía de Sonora informó que el 9 de octubre aseguró 18 vehículos en un complejo de lujo de Puerto Peñasco, de los cuales 17 tenían reporte de robo en California, Arizona y Nevada.

Los cárteles mexicanos recurren al robo de vehículos de alquiler en Estados Unidos para abastecerse de camionetas de lujo, unidades todoterreno y automóviles que después utilizan en sus operaciones criminales. Una investigación de Los Angeles Times señaló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones aprovechan las dificultades legales para detectar estos delitos y trasladan miles de unidades hacia territorio mexicano cada año.

California figura como el principal punto de origen de estos vehículos, aunque las redes criminales también operan en Texas y Arizona. De acuerdo con la Patrulla de Caminos de ese estado, cada año alrededor de dos mil automóviles robados cruzan hacia territorio mexicano.

Las organizaciones buscan principalmente camionetas Cadillac Escalade, BMW, Ford Raptor y Chevrolet Suburban, algunas de las cuales modifican con blindaje de acero y estructuras para instalar armamento de alto poder.

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A principios de este año, un grupo de delincuentes sustrajo 10 camionetas Ram de aeropuertos en Oakland, Los Ángeles y Las Vegas. Investigadores privados las rastrearon hasta zonas de Jalisco bajo control del CJNG. Otro robo involucró seis Jeep Wrangler que, según los especialistas, tenían como destino al Cártel de Sinaloa.

Una de las modalidades consiste en reclutar personas por redes sociales para alquilar automóviles, dejarlos con las llaves en estacionamientos y permitir que otro operador los conduzca hacia la frontera. También utilizan identidades robadas. De acuerdo con el medio, las restricciones de California para activar el rastreo GPS complican la búsqueda, pues las empresas deben esperar al vencimiento del contrato y contactar al cliente.

Los trámites de denuncia pueden demorar hasta nueve días, según la legislación estatal. Para entonces, los vehículos pueden circular en México con placas nacionales obtenidas mediante funcionarios corruptos, de acuerdo con especialistas consultados. En Laredo, Texas, la policía reportó un alza de 50 por ciento.