Se agotan Nox y Decreación, de Anne Carson

En Monterrey, Nuevo León

Cuando estaban montando el stand de Vaso Roto en la Feria Internacional del Libro de Monterrey ya circulaba por todos lados la noticia de que Anne Carson había ganado el Premio Nobel de Literatura. Tuvieron que improvisar un letrero especial para anunciar sus obras en el encuentro, donde a dos días de haber comenzado ya se agotaron los títulos Nox, La Decreación y Cristal, ironía y Dios.

“El martes vuelvo a surtir. Fue una gran sorpresa que Carson se llevara el Nobel. Como lectores, teníamos 15 años esperando que se lo ganara. Es un motivo de fiesta y orgullo”, comentó a La Razón Bruno Javier, encargado de vinculación y eventos de la editorial independiente Vaso Roto.

Para esta edición de la FIL Monterrey, el stand del sello creció. Sin saber la noticia del Nobel de Literatura habían contemplado aumentar el número de ejemplares de obras de Anne Carson, pero el galardón que ganó ha rebasado la demanda.

7 Libros de Anne Carson ha traducido Vaso Roto

“Por lo regular hemos trabajado con unos dos mil 500 libros al año, cuando acontece la Feria de Monterrey. Este año trajimos mil ejemplares más; no sabíamos que iba a ganar el Nobel de Literatura, pero esa cifra obedecía a que el stand es el doble de grande, en comparación con otros años, pues la editorial decidió invertir para darse a conocer más en Nuevo León”, dijo.

Se tuvo que modificar lo contemplado para la feria. “El cambio de logística lo planeamos apenas del viernes al sábado. Tuvimos que reinventar el acomodo del stand, modificar los libros que más se venden de ella. Para traer más obras de Carson, estamos rascando en todos lados, contactando con las bodegas de España, Ciudad de México; buscando incluso algunos libros que tengan un detallito y ponerlos a precios accesibles para que la gente los pueda adquirir”, dijo.

Antes de que Anne Carson ganara el Nobel de Literatura, los libros más solicitados de la poeta eran “Decreación, de los más vendidos y Si no, el invierno, sin contar la gran joya que es Nox, uno de los primeros libros que se agotaron en la feria. Es muy difícil de hacer, es un papel que no se imprime con facilidad en Latinoamérica; tenemos que mandarlo a traer de otro continente. Lo imprimimos en España, pero los materiales vienen de China”, detalló Bruno Javier.

Inés Sainz Negrete, directora de proyectos especiales y relaciones institucionales de Vaso Roto, compartió la importancia de la obra de la autora canadiense.

“Es una poeta necesaria. Leerla provoca algo en quienes la leemos, cambia nuestra manera de ver el mundo, de entenderlo. Te fuerza a regresar, a pausar, a pensar cuando la estás leyendo. El valor de Carson es intrínseco y va más allá de cualquier reconocimiento”, contó.