EL ARTISTA visual y docente oaxaqueño, en una foto de archivo

La memoria política y artística de México encuentra una ruta cinematográfica en La Gráfica Fugitiva, documental que reconstruye la trayectoria del artista oaxaqueño Arnulfo Aquino y la historia del Taller Recreación Gráfica, cuyo acervo reúne imágenes de resistencia y crítica social.

El proyecto, iniciado en 2017 por un grupo de estudiantes en Oaxaca, recibió en 2025 el Estímulo para la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, el cual fue otorgado por la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía.

La producción nació con el interés de preservar y documentar el archivo del taller fundado por Aquino, quien falleció en marzo del 2025. Blanca Elizabeth Martínez Castillo, asistente del maestro, recuerda que: “Durante los primeros acercamientos, el artista compartió su juventud disidente y las experiencias que lo llevaron a resguardar una colección de gráfica contestataria que, además de representar su historia, refleja distintos momentos del país”.

El Dato: En el filme participan artistas, músicos, fotógrafos y realizadores, que buscan preservar la memoria de una gráfica que convirtió el arte en denuncia.

El cortometraje, de aproximadamente 25 minutos, recorrerá cuatro etapas fundamentales: el Movimiento Estudiantil de 1968, el autoexilio de Aquino en Estados Unidos debido a sus ideas libertarias y su acercamiento a las luchas sociales de aquel país, su regreso a México y participación en la Universidad de Puebla, así como su trabajo dentro del Grupo MIRA, colectivo de artes visuales del que formó parte.

El título retoma una entrevista publicada en la revista Rana Azul, de la Universidad Autónoma Metropolitana, bajo el nombre “Arnulfo Aquino: la gráfica fugitiva que se volvió histórica”.