El tapiz no sólo cuenta la historia de artistas y grandes obras: también revela un intercambio cultural entre Francia y México que transformó técnicas europeas en una expresión propia.

Historias entretejidas, un legado compartido entre México y Francia que abrirá hoy una exposición en el Palacio de Iturbide, la cual recupera ese legado y busca reconocer a quienes hicieron posible que el tapiz moderno encontrara en México una identidad particular. “Una técnica nunca viaja sola. Lo hace con personas, con ideas sobre lo que es el arte y el oficio, con instituciones y proyectos del país”, afirma en entrevista con La Razón la curadora Ana Elena Mallet.

La exposición nació de una investigación que comenzó en 2023, cuando Mallet visitó las manufacturas francesas y descubrió las conexiones que existían con los talleres mexicanos de las décadas de 1960 y 1970.

TE RECOMENDAMOS: Resistencias sociales La protesta grafica de Aquino revive

NAPOLEÓN recibe a representantes del Ejército. (1804-1805) Fotos Cortesía|Embajada de Francia-IFAL/iZa Comunicación y Cultura

El Dato: LA EXPOSICIÓN forma parte de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

“Empiezo a hacer conexiones con la gente involucrada, y entonces es ahí cuando surge la propuesta de hacer la exposición a través de este diálogo”, recuerda.

El proyecto implicó revisar archivos, colecciones públicas y privadas, fotografías, documentos y testimonios, además de localizar obras que, en algunos casos, no habían sido exhibidas en museos. “Fue un proceso de investigación, documentar y trabajar con los archivos. Contacté a algunas de las familias de los artesanos, agentes y gestores que hicieron cosas en los años setenta. Toda esta información siempre es compleja”, señala.

La curadora reunió acervos de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, del Taller Mexicano de Gobelinos en Guadalajara, de la colección vinculada al taller de tapiz de Carlos Mérida y del Museo Hacienda La Pila, del Estado de México. El resultado son 88 piezas: 28 francesas y el resto mexicanas, entre tapices, cartones, telares, fotografías, documentos y materiales que permiten reconstruir los procesos de creación.

“Me interesa contar una historia que no sea solamente la de las técnicas francesas que llegaron a México, sino cómo cada uno de los talleres tuvo una expresión propia y cómo la artesanía se entendió de diferentes maneras: como arte, como formación y como economía”, explica Mallet.

TAPICES que son parte de la exhibición en el Palacio de Iturbide Fotos Cortesía|Embajada de Francia-IFAL/iZa Comunicación y Cultura

La llegada de los conocimientos franceses dio origen a tres experiencias: Gobelinos Mexicanos, en Guadalajara, impulsado por Fritz Riedl y Erich Coufal; el Taller Nacional del Tapiz, en la Ciudad de México, fundado por Pedro Preux, y el Centro de Tejedores de Tapiz de Xonacatlán, Estado de México, promovido por Danielle Laillé y Esther Avayou.

“En Guadalajara se funda para crear, para hacer obra artística; el de la Ciudad de México está relacionado con la formación, con la escuela; y Xonacatlán se hace como un proyecto de desarrollo económico. Eso también habla del México que estábamos viviendo en los años sesenta y setenta”, sostiene la curadora.

La técnica francesa no llegó a comunidades que desconocían el tejido. En Xonacatlán, los tejedores ya trabajaban la lana y dominaban el telar de pedal, una tecnología de origen virreinal. “Danielle Laillé no enseñó desde cero. Su trabajo implicó una doble traducción: la del idioma y la de una técnica que tuvo que ajustarse a la formación de los tejedores de gabanes”, puntualiza Ana Elena Mallet.

MUJER ante el espejo, 1996. Joan Mirò. Colección Mobilier National de Francia Fotos Cortesía|Embajada de Francia-IFAL/iZa Comunicación y Cultura

La experta también quiere que el público se detenga en una pregunta fundamental: quién es realmente el autor de un tapiz. “Debajo de esos hilos corre otro que para mí es central: la pregunta por el tejedor. Cada tapiz es el resultado de un trabajo compartido entre quien dibujó el cartón y quien, durante meses, lo tradujo en lana. Sin embargo, el nombre que quedó al pie de la obra fue casi siempre el del pintor”.

Loïc Turpin, director de Desarrollo de las Manufactures Nationales de Francia, dijo a este medio, que considera que la exposición es un homenaje a la creación y a la artesanía y a la historia de los dos países. “La idea es mostrar la historia de dos países, de una industria textil y de la influencia de uno y otro. Es un homenaje a la creación, pero también a la artesanía y a las técnicas que llegaron a México”.

Para el funcionario, lo importante es que los artistas mexicanos no reprodujeron una técnica extranjera, sino que la transformaron al incorporar su propio lenguaje. “Muchos se inspiraron en la técnica francesa y en grandes pintores mexicanos que empezaron a hacer cartones que después se iban a tejer. Ésa fue la magia: el diálogo entre artistas y artesanos”.

Turpin destaca la presencia de nombres como Carlos Mérida y Francisco Toledo, además de grandes representantes del arte internacional que forman parte del acervo francés. La exposición reúne obras relacionadas con Henri Matisse, Jean Lurçat, Pablo Picasso, Joan Miró, Alexander Calder y Le Corbusier, que dialogan con los tapices realizados en los talleres mexicanos.

“Queríamos arriesgarnos en la curaduría y en la museografía. Los gobelinos franceses se mostraban en los grandes castillos y queríamos recrear un poco eso”, añadió la curadora.

Historias entretejidas Fotos Cortesía|Embajada de Francia-IFAL/iZa Comunicación y Cultura

Historias entretejidas

Cuándo: Del 27 de noviembre al 28 de marzo del 2027

Dónde: Palacio de Iturbide, CDMX

Entrada libre