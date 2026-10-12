Analizan manera para calificar la eficacia y calidad

Un grupo de mujeres rompe una piñata del Código Penal local para protestar contra el ilícito del aborto, en abril pasado.

La productividad de los diputados del Congreso de la Ciudad de México carece de criterios uniformes para evaluar el impacto, la calidad y los resultados de su trabajo legislativo, advirtió el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, quien planteó la necesidad de ajustar los parámetros con los que se mide el desempeño parlamentario local.

“No tenemos productividad legislada”, afirmó el diputado local a La Razón al referirse a la falta de criterios que permitan evaluar de manera integral el trabajo de los legisladores.

El Dato: La ciudadanía puede visitar la página web del recinto de Donceles https://www.congresocdmx.gob.mx/ para conocer a cada uno de los 66 diputados.

Entre los aspectos que el coordinador emecista y sus homólogos del PAN, Andrés Atayde Rubiolo, y del Verde Ecologista de México, Manuel Talayero Pariente, tendrían que considerarse la cantidad de iniciativas impulsadas, su calidad, el impacto que generan y el conjunto del trabajo legislativo.

Un grupo de mujeres rompe una piñata del Código Penal local para protestar contra el ilícito del aborto, en abril pasado. ı Foto: Cuartoscuro

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De igual manera, los diputados compartieron que la evaluación también requiere considerar el trabajo que se desarrolla en las comisiones, donde las iniciativas son recibidas, analizadas, procesadas y dictaminadas antes de llegar, en su caso, a votación.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, no respondió propiamente la pregunta y expresó que su bancada valora que sus integrantes estén en territorio y en convivencia con vecinos.

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Este diario buscó la postura de los otros cinco coordinadores de bancadas y asociaciones parlamentarias, pero no se formalizó una entrevista.