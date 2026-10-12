Inaugura Clara novena Utopía; ésta se ubica en Tecómitl, Milpa Alta

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la novena Utopía en el pueblo de San Antonio Tecómitl, en la alcaldía Milpa Alta, y la cual tuvo una inversión de 190 millones de pesos para beneficiar a 18 mil personas.

Esta nueva unidad de la transformación estará conformada por 11 edificios, donde los habitantes de esta zona de la ciudad podrán llevar a cabo más de 80 actividades recreativas como natación, futbol, beisbol, así como otras labores de carácter cultural.

“Decidimos llamar a esta Utopía Temictli Tecómitl y ¿por qué se llamó así? Porque fue la propuesta de aquí de los pueblos, de los representantes de los pueblos originarios, un nombre muy bello por varias razones: literalmente quiere decir en náhuatl ‘el ensueño’, Temictli, ‘el ensueño’ y Temictli Tecómitl, ‘el ensueño de la olla de piedra’.

El Dato: El Gobierno de la Ciudad de México prevé cerrar el año con 12 Utopías entregadas a la población, de acuerdo con el Segundo Informe de labores.

“Pero también significa ilusión o utopía. Y eso es lo que queremos que sea para todos ustedes: un espacio de ilusiones, de sueños cumplidos, de lugar donde juntos construimos la utopía posible”, explicó Brugada Molina tras un recorrido por el lugar.

Los recursos para la construcción de este espacio recreativo sirvieron para incluir más de 300 metros cuadrados de juegos de feria, dos canchas de futbol, una alberca semiolímpica, una jaula de bateo, canchas de pádel, un carrusel, temazcal e hidroterapia.

Clara Brugada saluda a un vecino durante la inauguración de la Utopía, ayer. ı Foto: Especial

El espacio también contará con una estancia infantil que operará de 06:30 a las 18:00 horas, y estará disponible de forma gratuita para infancias 45 días hasta los seis años de edad.

Adicionalmente, este sitio contará con consultorios médicos donde habrá atención médica general, odontológica, psicológica, servicios de mastografía e incluso, un laboratorio clínico gratuito que realizará exámenes de orina, sangre y otros análisis.

23 Mil 355 metros cuadrados fueron intervenidos en la obra

A esto último se suma un auditorio para casi 500 personas, el cual también se ubica en este sitio y tendrá una programación cinematográfica todas las tardes, la cual será complementada con actividades de danza y teatro.

De igual forma, la Utopía Temictli Tecómitl tendrá una agencia de empleo y una sede de la Procuraduría del Trabajo, la cual dará capacitación a los habitantes de la zona y ayudará a buscar empleo a quienes estén en búsqueda de iniciar una nueva actividad laboral.

El auditorio tiene la capacidad de 500 espectadores. ı Foto: Especial

“Con los pueblos originarios todo, sin los pueblos nada. Hace dos años, asumimos el compromiso de poner las periferias en el centro. Estamos decidiendo con los pueblos, con las distintas comunidades, en dónde se construirán más utopías en Milpa Alta. Si los pueblos están de acuerdo, traemos toda la infraestructura necesaria para que se apropien de ella y puedan vivir mejor”, aseveró la Brugada Molina.

La mandataria capitalina destacó que su adminsitración escucha a los pueblos originarios y por ello, luego de una consulta cuyo resultado fue favorable, se construirá la estación Tecómitl del Cablebús, el cual conectará con la estación Tláhuac del Metro y reducirá los tiempos de traslado a la mitad, según lo planeado.

“Para mucha gente que siempre soñaba salir volando, porque se traslada y tarda horas en llegar a su trabajo, a su escuela, hoy podemos decirles que se va a reducir a la mitad el tiempo.

“Pronto estaremos construyendo el inicio del Cablebús y agradezco a todas y todos los que tomaron esa decisión que son todos los del pueblo de Tecómitl”, mencionó la mandataria local.

Carrusel de dos pisos para las niñas y los niños que acudan al nuevo espacio. ı Foto: Especial

43 Mil beneficiarios de Casas de las 3R hay en siete Utopías

REMODELACIÓN DE CALLES. A la par de la inauguración de la Utopía Tecómitl, la Jefa de Gobierno también anunció que en exactamente dos semanas, la Secretaría de Obras y Servicios empezará trabajos de repavimentación en buena parte de la alcaldía, los cuales se concentrarán en remodelar la infraestructura que conecta pueblos y parajes de la zona.

“Hace poco, inauguramos la nueva ruta de las ardillas de Xicomulco a Xochimilco, con 10 nuevos autobuses. Y también digo públicamente un compromiso, que es pavimentar. Todas las carreteras que están entre pueblo y pueblo de Milpa Alta serán pavimentadas. Esta pavimentación iniciará en 15 días”, dijo Brugada Molina.