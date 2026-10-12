Ven en infraestructura y conectividad reto para detonar inversión turística

En La Valeta, Malta.

México registró hasta septiembre pasado una cartera de inversión turística superior a los 47 mil 530 millones de dólares, de los cuales, los planes de expansión aeroportuaria ascienden a más de 102 mil millones de pesos; sin embargo, aunque este tipo de noticias son relevantes, no es suficiente, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), el desarrollo de infraestructura representa desafíos importantes para aprovechar ese capital y fortalecer la competitividad turística de México y de otras naciones de la región latinoamericana frente a otros destinos internacionales.

Al concluir la 26.ª Cumbre Mundial del organismo, Gloria Guevara Manzo, presidenta y directora ejecutiva del WTTC, reconoció que América Latina no ha conseguido detonar su potencial turístico debido a la insuficiente infraestructura, las dificultades de conectividad aérea y las restricciones migratorias, factores que han limitado su desarrollo frente a regiones como Asia-Pacífico, donde las inversiones en aeropuertos, ferrocarriles y nuevas rutas han favorecido el crecimiento de la actividad.

El Dato: Un objetivo sobre el turismo que llega a EU es que se deben alcanzar 100 millones de visitantes internacionales hacia 2030, pero el pronóstico es de sólo 85.2 millones.

La directiva explicó que, mientras en Asia-Pacífico se han impulsado proyectos para facilitar los desplazamientos entre países, en América Latina los viajeros deben trasladarse en ocasiones hacia el norte para después regresar al sur, debido a la falta de conexiones directas; de igual manera, la necesidad de tramitar varias visas para recorrer distintos destinos de la región dificulta la integración de circuitos turísticos y reduce las oportunidades de captar visitantes de larga distancia.

En México, la Secretaría de Turismo (Sectur) reportó que hasta septiembre de 2026, la cartera de inversión turística alcanzó 925 proyectos en las 32 entidades federativas, con un monto superior a 47 mil millones de dólares, cifra que representa un incremento de 12 por ciento en los recursos programados y de 20 por ciento en el número de iniciativas respecto del primer cuatrimestre.

Nayarit concentra 20 por ciento de la inversión registrada, seguido de Quintana Roo, con 15 por ciento; Nuevo León, con 10 por ciento, y Baja California Sur, con 8 por ciento. Se trata de proyectos en distintas etapas de desarrollo, por lo que los montos no representan necesariamente recursos ya ejercidos.

41% Crecerá el PIB turístico de Centroamérica en 2026

A estas iniciativas se suman los programas de inversión de los grupos aeroportuarios privados. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ASUR, GAP y OMA contemplan destinar 102 mil 587 millones de pesos durante el sexenio para ampliar y modernizar las terminales que administran.

Tan sólo Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) anunció inversiones superiores a 52 mil millones de pesos entre 2025 y 2029 para sus 12 aeropuertos en México, como parte de sus programas de ampliación y modernización.

No obstante, respecto al presupuesto público, el Gobierno federal estima otorgar, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) alrededor de mil 851.3 millones de pesos a Sectur, apenas 3.2 por ciento más en términos nominales respecto de los mil 793.5 millones aprobados para 2026.

Ante ello, Guevara Manzo sostuvo que una de las diferencias entre América Latina y Asia-Pacífico es la inversión pública en infraestructura, ya que aseguró que ésta suele generar condiciones para atraer posteriormente capital privado. Por ello, consideró fundamental mejorar la conectividad, facilitar los desplazamientos entre países y desarrollar nuevos productos turísticos.

En materia fiscal, la presidenta del WTTC advirtió que el incremento de impuestos puede afectar la competitividad, especialmente cuando los recursos obtenidos no se reinvierten en infraestructura y servicios para los visitantes.

La directiva mencionó el caso de Quintana Roo y señaló que, cuando los recursos recaudados regresan al sector mediante obras y mejoras para los destinos, pueden contribuir a su desarrollo. En cambio, consideró problemático que los impuestos establecidos bajo argumentos turísticos terminen destinándose a otros fines.

Añadió que los países que ofrecen incentivos fiscales y facilidades para la inversión tienen mayores posibilidades de captar capital, por lo que el WTTC prepara un reconocimiento para identificar destinos que cumplan siete principios considerados necesarios para desarrollar nuevos proyectos.

85% De los viajeros consultados acepta el uso de biometría

Boicot no afecta a Trump. Las campañas para desalentar los viajes hacia Estados Unidos como respuesta a las disputas comerciales y políticas no afectan directamente al presidente Donald Trump, sino a las pequeñas empresas y trabajadores que dependen de los visitantes extranjeros, advirtió Nick Adams, enviado especial presidencial estadounidense para el Turismo.

Adams rechazó que el turismo sea utilizado como instrumento de presión entre gobiernos, al considerar que las consecuencias económicas recaen principalmente sobre hoteles, restaurantes, comercios y otros establecimientos vinculados con la actividad.

El comentario del representante ocurrió luego de que Estados Unidos registró 68.3 millones de visitantes internacionales durante 2025, frente a los 72.4 millones de 2024, una disminución de 5.7 por ciento, según la Oficina Nacional de Viajes y Turismo (NTTO), dependiente del Departamento de Comercio de ese país.