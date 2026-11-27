El Black Friday 2026 llegó a México este viernes 27 de noviembre con miles de ofertas en tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico que nadie se quiere perder.

La jornada comercial, originaria de Estados Unidos, es una de las temporadas de descuentos más esperadas por los consumidores que buscan adelantar compras navideñas y aprovechar rebajas en tecnología, ropa, electrodomésticos y otros productos. Descubre los días que estará disponible y a qué hora termina.

Black Friday 2026: ¿A qué hora termina en México?

Aunque en teoría el Black Friday dura sólo un día, muchas empresas decidieron ampliar sus promociones durante el fin de semana e incluso hasta el Cyber Monday, es decir, hasta el lunes 30 de noviembre.

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A ciencia cierta no existe una hora única en la que terminan todas las promociones en México, ya que cada establecimiento define sus propios horarios y condiciones.

Por ejemplo, las tiendas físicas mantienen sus descuentos del Black Friday durante sus horas habituales de operación, mientras que muchas tiendas digitales conservan sus ofertas hasta las 23:59 horas de este viernes.

Para saber los horarios con exactitud, te recomendamos revisar las redes sociales y plataformas digitales de la tienda en la que desees hacer tus compras.

Algunas recomendaciones de la Profeco para hacer compras seguras este Black Friday

Antes de que aproveches las ofertas de este Black Friday, la Procuraduría Federal del Consumidor recomendó a la ciudadanía algunas estrategias para no caer en estafas. Primero, recomienda hacer un presupuesto, comparar precios y verificar que las tiendas en línea sean seguras y confiables.

Además, sugiere revisar términos y condiciones, costos de envío, garantías y políticas de devolución. También es importante que conserves tus comprobantes de compra por si necesitas presentar una queja o reclamo.

Recuerda que puedes consultar el Monitoreo de Tiendas Virtuales para verificar si los proveedores cumplen con las disposiciones de protección al consumidor en: Monitoreo de Tiendas Virtuales | PROFECO.

¿Tienes todo preparado para este Black Friday?

¡Que la emoción por las ofertas no te haga perder de vista lo importante!



Antes de darle pagar, compara precios, revisa los términos y condiciones de las promociones y pregúntate ¿realmente lo necesito?



Recuerda comprar inteligente… pic.twitter.com/xrN6RdWwMu — Profeco (@Profeco) November 27, 2026

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