Los recipientes más VIRALES para conseguir palomitas en Cinépolis

Cinépolis desató una ola de creatividad entre los mexicanos con la promoción ”Trae tu Canasta". La dinámica permite que los clientes lleven un recipiente propio para recibir palomitas de maíz por un precio especial de 169 pesos. El recipiente puede ser creativo y de cualquier tamaño.

Fue así que, con tal de aprovechar al máximo, esto terminó convirtiéndose en un fenómeno viral en redes sociales, donde usuarios presumen los recipientes más inusuales que usaron para llevarse la mayor cantidad posible de palomitas.

En X y TikTok circulan fotos y videos de gente llevando tinacos, lavadoras, ataúdes, sombrillas, portabebés, tazas de baño, ollas, carretillas y más.

Tinacos, ataúdes y tazas de baño: Los recipientes más VIRALES para conseguir palomitas en Cinépolis

Entre los recipientes que más llamaron la atención se encuentran enormes tinacos de plástico, utilizados para almacenar agua. Algunos asistentes llegaron con estos contenedores vacíos para llenarlos hasta el borde, provocando sorpresa entre otros clientes y empleados.

La raza de @Cinepolis lanzó la promoción de que llevaras tu recipiente y te lo llenan de palomitas y un compa llegó con un Rotoplas, nombre váyanse alv. 😂😂😂😂 pic.twitter.com/YXmgREkxRx — El Ranchero Loco ® (@EIRancheroLoco) November 27, 2026

Otros casos que se volvieron tendencia y que Cinépolis compartió en sus redes sociales fueron quienes llevaron tazas de baño nuevas, garrafones de agua vacíos, carretillas, conos, portabebés, cafeteras y has un guitarrón.

Otro de los “recipientes” más sorprendentes fue un pequeño ataúd color blanco llevado por dos jóvenes a una sucursal de Cinépolis para llevarse sus palomitas.

⚰️🍿 ¡Ya no saben qué llevar para conseguir palomitas! Unos jóvenes llegaron a Cinépolis con un ataúd para aprovechar la promoción lanzada por la cadena de cines.



La escena sorprendió en redes sociales y se suma a otros casos de personas que han utilizado objetos cada vez más… pic.twitter.com/xrTfJaMomJ — Patricia Estrada (@estradapaty) November 27, 2026

Y en Pachuca también ocurrió, pero con un ataúd tamaño adulto en color negro.

En Puebla, un señor enterneció las redes sociales al compartir que su hijo lo llevó al cine con su paraguas para comprar palomitas; además, compartió con otras personas esta botana.

Además, un usuario de TikTok compartió el momento en el que el personal de Cinépolis le servía palomitas en una maleta.

A la lista también se sumaron ollas, cubetas industriales, cubetas de pintura, contenedores de almacenamiento, piñatas, lavadoras e incluso recipientes de gran tamaño utilizados habitualmente en negocios.

¿Cuándo termina la promoción de Cinépolis?

La promoción ”Trae tu Canasta" estará vigente únicamente del 25 al 27 de noviembre de 2026, por lo que termina este viernes, en los complejos participantes de Cinépolis.

Recuerda que debes pagar 169 pesos por promoción y sólo aplica para palomitas de maíz sabor mantequilla. Independientemente del recipiente que lleves, el límite de llenado es hasta dos canastas “para llevar”, aproximadamente 521 oz.

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