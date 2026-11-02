Paola Desentis: El cine debe ir más allá de las pantallas

El Festival Internacional de Cine y Creatividad de Los Cabos celebrará su edición 14, del 9 al 13 de diciembre, con una propuesta que combina películas, animación, música, arte digital, Inteligencia Artificial y nuevas expresiones creativas. Bajo el concepto #BeyondTheScreen, el encuentro busca que el cine dialogue con otras disciplinas y que la cultura tenga una presencia permanente en la comunidad de Baja California Sur.

“Entendimos que ya no se pueden ver por columnas separadas: cine, música, animación, arte digital”, afirma en entrevista con La Razón Paola Desentis, directora general del festival. “Lo que ofrece #BeyondTheScreen es tener una conversación mucho más sistémica”, explica, al señalar que la intención es que creadores de distintas disciplinas encuentren un espacio común. “Nosotros queremos que todo el destino vaya a ver las películas, que asista a los conversatorios y que se entere de lo que está pasando”.

La transformación también responde a los cambios que experimenta el consumo audiovisual. “Yo tomé el festival justo en esa mutación, que hicimos desde esta nueva administración. Te podría decir que todo fue muy analizado”, recuerda Desentis. “Había plataformas que se estaban consolidando y, al mismo tiempo, una generación que estaba creando y otra que estaba creciendo dentro de ese entorno”.

El Dato: La música tendrá su propio espacio con Frequencies of Now, convocatoria internacional que busca construir un archivo social a partir de las historias detrás de canciones.

Por ello, sostiene que los festivales de cine deben encontrar nuevas maneras de relacionarse con sus audiencias: “No quiere decir que todos los festivales tengan que hacerlo”.

En la programación cinematográfica, la animación tendrá un lugar destacado, junto con producciones de Francia y Japón, diez cortometrajes de talentos emergentes y una alianza con Jalisco que permitirá presentar 60 minutos de trabajos de animadores de ese estado. Entre los títulos anunciados está Blaise, de Dimitri Planchon y Jean-Paul Guigue, que contará con un conversatorio con sus realizadores y los asistentes.

También se desarrollará The Next Wave: Emerging Filmmakers, con diez cineastas latinoamericanos, y Carlos López Estrada como moderador. La muestra Marejada reunirá cine nacional e internacional, con historias relacionadas con temas ambientales, sociales, diversidad y migración. “Este año le estamos apostando muchísimo a la animación”, destaca la directora del festival.

El Programa de Cine e Industria abrirá conversaciones sobre las nuevas herramientas para contar historias. Claudio Jiménez, fundador de Mighty Studios, abordará la relación entre animación, Inteligencia Artificial y storytelling. También habrá encuentros con representantes de SXSW y de la Comisión Mexicana de Filmaciones y otras empresas.

“Hoy un cineasta puede estar metidísimo en temas de música, pero también ser DJ y trabajar en otras disciplinas creativas”, comenta la directora. Y resume su visión: “La especialización de la creatividad es el recurso económico, pero el entendimiento del ecosistema es lo que lo hace mucho más poderoso”.

El territorio también será protagonista. La Baja Inspira fue rediseñada para impulsar el documental y reunir a científicos y cineastas alrededor de la biodiversidad, la sustentabilidad y la memoria histórica del Golfo de California. La convocatoria alcanzó quince proyectos seleccionados. “La respuesta fue tan buena que no pudimos reducir la selección a cinco”, cuenta. A ello se suma el Fondo Fílmico Gabriel Figueroa, que ahora concentra sus apoyos en largometrajes latinoamericanos en etapa de postproducción. “Así la vinculación entre patrocinadores y beneficiarios puede ser mucho más fuerte”, explica.

La edición rendirá homenaje a Dolores Heredia, actriz originaria de La Paz, Baja California Sur, con una muestra de su trayectoria cinematográfica. Para Desentis, reconocer a la intérprete también responde a la intención de fortalecer la identidad regional. “Parte de esa visión es dar visibilidad al talento que surge de Baja California Sur, así como a las historias y capacidades creativas en la región”, concluyó.