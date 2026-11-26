La Sectur presentó el nuevo modelo de desarrollo para los 177 Pueblos Mágicos de México y fijó para el año 2028 la entrega de nuevos nombramientos en el territorio nacional.

La Secretaría de Turismo (Sectur) presentó el nuevo modelo de desarrollo para los 177 Pueblos Mágicos de México, el cual transforma los esquemas de evaluación e infraestructura, y fija para el año 2028 la entrega de nuevos nombramientos a lo largo del territorio nacional.

Para iniciar el proceso, la dependencia federal ofrecerá acompañamiento y capacitación a las comunidades interesadas durante 2027. La meta es adaptar las estrategias al perfil específico de cada municipio y garantizar que la derrama económica llegue directamente a las familias locales.

Durante la presentación, la titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, enfatizó la importancia de atender las características únicas de cada poblado sin imponer reglas homogéneas.

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“Ningún pueblo es mejor ni ningún pueblo es peor. Tienen diferentes vocaciones, diferente infraestructura y diferente motivo de viaje”, señaló la funcionaria al explicar la renovación del programa.

Como primer paso, las autoridades federales entregaron diagnósticos detallados a los secretarios de Turismo estatales. Dichos documentos identifican fortalezas y áreas de oportunidad para consolidar los destinos actuales y fortalecer los expedientes de quienes aspiran a incorporarse.

#ComunicadoSectur 📣



Presentamos la Transformación del Modelo de Desarrollo Turístico de los Pueblos Mágicos, con nuevos lineamientos para su fortalecimiento. 🤩



La secretaria de Turismo, @josefinarodzam, presentó nuevos lineamientos para fortalecer los Pueblos Mágicos y… pic.twitter.com/RExXvSiiRG — SECTUR México (@SECTUR_mx) November 26, 2026

El plan contempla siete ejes estratégicos, 10 planes de acción y 142 metas específicas. Entre los puntos clave destacan la digitalización de trámites locales, la mejora de imagen urbana, la certificación de prestadores de servicios y el fomento al turismo comunitario.

La presentación ocurrió durante el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios, foro que por primera vez incluyó citas de negocios entre compradores nacionales e internacionales con artesanos y emprendedores locales.

El evento cuenta con el pabellón gastronómico “México de mis Sabores”, pabellones de medicina tradicional mexicana y un Pasillo Sustentable, reuniendo la oferta cultural de las 32 entidades del país.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, celebró la sede del encuentro y subrayó la relevancia de destinos como Ciudad Mier y Tula dentro de la oferta turística de la entidad.

Con estas acciones, la Secretaría de Turismo busca consolidar una red de destinos sostenibles que priorice el bienestar social y preserve el patrimonio cultural de México.

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JVR