En un rincón de la sierra michoacana, la Navidad ya comenzó. Entre calles empedradas, fachadas coloniales y montañas cubiertas de vegetación, el Pueblo Mágico de Tlalpujahua se prepara para recibir una de las temporadas más luminosas del año. Aquí, las esferas no sólo adornan los árboles: cuentan historias, conservan oficios familiares y guardan entre sus reflejos la memoria de generaciones enteras de artesanos.

En este sitio, la Navidad no llega de un día para otro: se construye lentamente, entre el fuego de los hornos, el soplido paciente de los maestros vidrieros y las manos que convierten una pequeña porción de vidrio en una pieza capaz de iluminar cualquier hogar. El destino michoacano es reconocido por su producción artesanal de esferas de vidrio soplado, una tradición que ha convertido a la localidad en uno de los referentes navideños más importantes del país.

MÁS DE 650 talleres participan en la creación de las populares esferas navideñas ı Foto: Sectur Michoacán

El Tip: PARA LLEGAR a este poblado desde la CDMX, en carro o autobús, harás aproximadamente tres horas de camino.

La celebración tiene uno de sus momentos centrales en la Feria de la Esfera, que este 2026 alcanza su vigésima séptima edición y permanecerá abierta hasta el 18 de diciembre. Sus espacios de exhibición y venta reciben a visitantes que buscan adornos para sus hogares, pero también una experiencia que permite acercarse al trabajo detrás de cada pieza.

Más de 650 talleres artesanales participan en esta temporada, con propuestas que van desde las esferas tradicionales hasta diseños contemporáneos, figuras, personajes y decoraciones de distintos tamaños, colores y acabados.

MÁS DE 650 talleres participan en la creación de las populares esferas navideñas ı Foto: Sectur Michoacán

Recorrer sus pasillos es entrar en un universo de destellos. Hay piezas transparentes, otras cubiertas de escarcha, algunas pintadas a mano con paisajes, flores, estrellas y motivos mexicanos. También hay figuras que parecen pequeñas esculturas y adornos que difícilmente se repetirán, porque buena parte de su encanto radica en el trabajo manual. Cada esfera tiene su propio carácter, pues algunas son delicadas y discretas; otras, extravagantes, brillantes y protagonistas indiscutibles del árbol navideño.

Pero para comprender la magia de Tlalpujahua hay que mirar más allá de los puestos. La tradición comenzó a tomar fuerza durante la década de los sesenta, cuando Joaquín Muñoz Orta y María Elena Ruiz Villagrán, fundaron en 1965 el taller Adornos Navideños, donde se formaron numerosos artesanos de la región. Diez años después abrieron La Casa de Santa Claus, uno de los espacios emblemáticos del pueblo, que actualmente también alberga el Museo de la Esfera.

MÁS DE 650 talleres participan en la creación de las populares esferas navideñas ı Foto: Sectur Michoacán

La visita a los talleres permite descubrir el proceso que suele pasar inadvertido cuando se coloca un adorno en el árbol. El vidrio se calienta hasta alcanzar la temperatura adecuada, el artesano lo sopla para darle forma y después comienza una serie de trabajos de acabado, plateado, pintura y decoración. Lo que parece un objeto sencillo requiere precisión, paciencia y una destreza que se aprende con los años. Es ahí donde se entiende que cada esfera representa mucho más que un artículo de temporada: es el resultado de un oficio que ha encontrado en la Navidad su forma de permanecer.

Y si hay un sitio que termina de completar esta fantasía es La Casa de Santa Claus. Su ambiente, los adornos y la variedad de artículos navideños hacen que la visita parezca una escapada a un pequeño universo donde diciembre nunca termina. Es también una oportunidad para encontrar regalos, nacimientos, figuras, coronas, guirnaldas y detalles para vestir cada rincón de la casa con el espíritu de las fiestas.

MÁS DE 650 talleres participan en la creación de las populares esferas navideñas ı Foto: Sectur Michoacán

La experiencia se extiende a las calles del centro, donde las fachadas, los comercios y los espacios públicos se convierten en parte del recorrido. Durante noviembre y diciembre, se realizan actividades y desfiles navideños, además del encendido del árbol, que reúne a familias y visitantes alrededor de una celebración que transforma al municipio.

Tlalpujahua también invita a detenerse en su historia minera, visitar sus templos y recintos culturales, disfrutar de su gastronomía y recorrer sus construcciones tradicionales. Es un pueblo que conserva huellas de su pasado y que encontró en el trabajo artesanal una manera de reinventarse.

MÁS DE 650 talleres participan en la creación de las populares esferas navideñas ı Foto: Sectur Michoacán

Es por eso que la visita tiene algo de especial. En tiempos en los que buena parte de los adornos se producen en serie, aquí aún es posible observar cómo una pieza nace y adquiere personalidad entre las manos de quien la elabora. Aquí la Navidad se convierte en algo más que una fecha en el calendario: es una fuente de trabajo, una forma de mantener viva la creatividad de toda una comunidad y una gran celebración en la que basta caminar entre sus puestos o mirar una esfera a contraluz para descubrir el reflejo de sus colores y entender por qué este rincón de Michoacán es conocido como el pueblo de la eterna Navidad.