El Black Friday y el Cyber Monday se han convertido en dos de las temporadas más importantes para el comercio electrónico. Durante estas jornadas, miles de consumidores buscan aprovechar descuentos en celulares, computadoras, consolas de videojuegos, televisores, audífonos y otros dispositivos tecnológicos que, fuera de estas campañas, pueden representar un gasto considerable.

La posibilidad de comparar precios desde casa, recibir los productos a domicilio y acceder a promociones exclusivas de Internet ha impulsado las compras digitales. Sin embargo, el incremento de las transacciones también representa una oportunidad para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan la urgencia por conseguir una buena oferta para engañar a los compradores.

El Dato: Monitorear los precios con anticipación te ayudará a encontrar mejores ofertas y así poder tomar la mejor decisión respecto a lo que deseas adquirir.

En México, donde el comercio electrónico continúa ganando terreno, es importante que los consumidores conozcan los riesgos asociados con las compras digitales.

Una página que imita a una tienda reconocida, un anuncio con descuentos demasiado atractivos o un mensaje que solicita información bancaria pueden convertirse en el inicio de un fraude.

Por ello, antes de aprovechar las promociones del Black Friday y el Cyber Monday, conviene revisar algunos aspectos de seguridad para evitar que la búsqueda de un nuevo dispositivo termine en pérdidas económicas o robo de información personal.

El Tip: Monitorear los precios con anticipación te ayudará a encontrar mejores ofertas.

Las estafas más comunes. Una de las principales amenazas durante las temporadas de descuentos es sobre las tiendas falsas. Los delincuentes crean páginas que imitan la imagen, los colores y hasta los logotipos de comercios reconocidos para generar confianza entre los usuarios. En ellas publican productos tecnológicos con precios considerablemente inferiores a los habituales y además ofrecen supuestas promociones por tiempo limitado.

El problema aparece después de realizar el pago: el producto nunca llega, la tienda desaparece o los datos proporcionados durante la compra terminan en manos de terceros.

Este tipo de engaño puede presentarse mediante anuncios en redes sociales, resultados patrocinados en buscadores, correos electrónicos o mensajes enviados por aplicaciones de mensajería. Por eso, no basta con reconocer el nombre de una tienda: también es necesario comprobar que se trata de su sitio oficial.

38% De los mexicanos planea comprar enel Black Friday

Otra modalidad frecuente es el phi-shing, una técnica que utiliza mensajes fraudulentos para obtener información confidencial. Durante el Black Friday y el Cyber Monday pueden circular correos que simulan ser enviados por plataformas de comercio electrónico, empresas de paquetería o inclusive instituciones bancarias.

Estos mensajes suelen advertir sobre un supuesto problema con un pedido, una entrega pendiente o una promoción que está por terminar. Para resolverlo, solicitan ingresar a un enlace y proporcionar contraseñas, números de tarjetas o códigos de verificación.

La recomendación es evitar abrir enlaces de remitentes desconocidos y consultar directamente la aplicación o página oficial de la empresa. Si existe un inconveniente con una compra, la información debe verificarse desde los canales de atención.

75.9 Millones de personas hicieron compras en el Cyber Monday

También hay que prestar atención a los anuncios de productos tecnológicos con descuentos extraordinarios. Un celular de última generación, una computadora gamer o una consola que aparece a una fracción de su precio puede ser un señuelo para atraer compradores.

Aunque las ofertas agresivas forman parte de estas campañas comerciales, es importante desconfiar de promociones que no permiten comprobar el precio original, las condiciones de venta o la identidad del establecimiento.

Antes de comprar un gadget o dispositivo electrónico, el primer paso consiste en verificar la dirección del sitio web. Los estafadores utilizan dominios que contienen nombres de marcas reconocidas con pequeñas modificaciones, letras adicionales o terminaciones diferentes.

Es recomendable escribir directamente la dirección de la tienda en el navegador o acceder desde sus perfiles oficiales, en lugar de ingresar mediante enlaces recibidos por mensajes o publicaciones desconocidas.

Otro elemento que debe revisarse es la información del establecimiento. Una tienda confiable debe proporcionar datos de contacto, políticas de privacidad, condiciones de compra, procedimientos de devolución y garantías. En México, los consumidores también pueden consultar las herramientas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer información sobre proveedores y sus prácticas comerciales.

La presencia del protocolo HTTPS, identificado mediante el candado que aparece junto a la dirección web, es otro aspecto que conviene comprobar.

Este mecanismo permite cifrar la comunicación entre el navegador y el sitio, aunque no garantiza por sí mismo que la tienda sea legítima. Una página fraudulenta también puede contar con certificado de seguridad.

Las opiniones de otros compradores pueden aportar información adicional, especialmente cuando se trata de vendedores que operan en marketplaces. Sin embargo, las reseñas también pueden manipularse, por lo que conviene revisar comentarios de distintas fechas, fotografías de productos recibidos y experiencias relacionadas con garantías.

En el caso de dispositivos tecnológicos, es importante comprobar que el producto sea nuevo, reacondicionado o de segunda mano, según corresponda. También deben revisarse las especificaciones, el modelo exacto, la compatibilidad con redes mexicanas y las condiciones de garantía.

Protege tus datos bancarios. La seguridad del pago es otro de los aspectos fundamentales durante el Black Friday y el Cyber Monday. Antes de ingresar información financiera, conviene verificar que la plataforma utilice pasarelas de pago reconocidas y que no solicite datos innecesarios para completar una transacción.

Una alternativa consiste en utilizar tarjetas digitales o virtuales cuando la institución bancaria ofrece esta función. Algunas permiten generar números temporales o modificar los datos de seguridad, lo que reduce la exposición de la tarjeta física durante las compras por medio de Internet.

También es recomendable activar las notificaciones bancarias para recibir alertas cada vez que se realiza un movimiento. De esta manera, cualquier cargo desconocido puede identificarse rápidamente y reportarse a la institución financiera correspondiente.

Otro consejo es evitar realizar compras desde redes Wi-Fi públicas, especialmente aquellas que no requieren contraseña o que se encuentran en espacios concurridos. Estas conexiones pueden representar riesgos si no cuentan con medidas adecuadas de protección. Para una transacción financiera, es preferible utilizar una red privada y dispositivos personales actualizados.

Las contraseñas también requieren atención. Utilizar la misma combinación para la cuenta de una tienda, el correo y las aplicaciones bancarias puede facilitar que un atacante acceda a varios servicios si consigue obtener una de ellas.

Por ello, se recomienda crear contraseñas diferentes, utilizar un administrador de claves y activar la autenticación de dos factores siempre que esté disponible. Este último mecanismo añade una capa de protección al solicitar una segunda comprobación de identidad.

Además, nunca deben compartirse códigos de verificación enviados por SMS, aplicaciones bancarias o correo electrónico. Ningún supuesto representante de una tienda tiene la necesidad de conocerlos para confirmar una compra o liberar un paquete.