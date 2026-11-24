Elige colores diferentes al rojo y verde. Una opción es el dorado y negro.

La decoración navideña no tiene por qué limitarse al árbol, las luces o los adornos del hogar. La mesa también puede convertirse en protagonista de las celebraciones, con propuestas que mezclan creatividad, color y pequeños detalles capaces de transformar el ambiente. No hace falta invertir demasiado ni recurrir a montajes elaborados, sino que basta con jugar con los textiles, incorporar elementos naturales y combinar piezas que quizá ya tenemos en casa.

Si en las próximas fiestas decembrinas buscas que la mesa destaque y proyecte una vibra acogedora y un espíritu festivo, te presentamos algunas propuestas que pueden transformar el comedor en Navidad y Año Nuevo.

El Dato: En la mesa todo cuenta, por eso también elige copas de cristal acanalado y filo dorado para que tu comedor se vea elegante. La vajilla también puede ser de un solo color.

Una alternativa fresca consiste en apostar por una paleta de colores poco convencional, como azul petróleo, rosa empolvado, lavanda o terracota. Elige un mantel en alguno de estos tonos y combínalo con vajilla blanca, copas transparentes y cubiertos metálicos. Para completar el montaje, coloca pequeñas esferas navideñas o velas en colores contrastantes. El resultado será una mesa contemporánea, elegante y alejada de los códigos tradicionales.

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Las ramas de pino, el romero, las piñas y las rodajas de naranja deshidratada pueden convertirse en los mejores aliados de una decoración sencilla y con personalidad. Coloca una guirnalda de follaje en el centro de la mesa, intercala algunas velas pequeñas y distribuye rodajas de naranja para dar un toque de color.

La vajilla blanca te puede ayudar a combinar de manera más sencilla ı Foto: Especial

También puedes utilizar ramitas de romero atadas con un cordón de yute sobre las servilletas para crear pequeños detalles aromáticos. Es una propuesta novedosa de inspiración orgánica que aporta calidez sin saturar el espacio.

Otra opción para decorar la mesa es la minimalista, ideal para quienes prefieren los espacios despejados, con pocos elementos, pero con intención. Utiliza un mantel de lino lavado en tonos arena o piedra, dejando que las arrugas naturales aporten textura. Para el centro coloca tres o cuatro velas blancas de diferentes alturas en un portavelas acompañadas de pequeñas ramas verdes, como romero, eucalipto y olivo, el aroma herbal recibe a los invitados antes del primer bocado.

LAS VELADORAS son un detalle sencillo, que puedes realzar con adornos. ı Foto: Especial

Para una cena nocturna con aire contemporáneo, apuesta por el contraste profundo. Utiliza platos base en negro mate o pizarra sobre un mantel gris carbón o directamente sobre madera oscura. Para el toque festivo coloca cubiertos dorados o en acabado latón envejecido y servilletas de algodón dobladas de forma sencilla, sujetas con un aro metálico o una cinta de terciopelo negro, y para el pop de color puedes colocar decoraciones en color rojo, como esferas o unas velas rojas en el centro de la mesa. Sin duda, esta forma de decoración solamente es para los que no le tienen miedo a probar estilos diferentes.

El TIp: Si tu estilo es más minimalista, una alternativa es darle protagonismo a la vajilla para que el mantel sea de un color neutro. Sólo incluye algunas velas en tonos dorados.

Finalmente, para un estilo más invernal utiliza manteles individuales tejidos en tonos plata o gris perla. Combina cristalería de diferentes diseños para dar una vibra de que son trozos de hielo cortados. Como punto focal, agrupa esferas navideñas transparentes y plateadas dentro de fuentes bajas de cristal, acompañadas de piñas naturales ligeramente espolvoreadas con sal gruesa para simular escarcha.

Las ramas de romero o pino le darán un toque muy especial a tu comedor, además de elegancia ı Foto: Especial

Recuerda en esta temporada que una mesa navideña memorable depende de la creatividad con la que se combinan sus elementos. Mezclar estilos, recuperar objetos, jugar con los colores o incorporar sutiles detalles personalizados son recursos suficientes para conseguir un montaje diferente.