Las uñas navideñas cortitas que se han vuelto la obsesión de la temporada por su comodidad

Las uñas navideñas cortitas con diseños tiernos se han convertido en la tendencia favorita de esta temporada por su estilo adorable. Desde acabados efecto “ojo de gato”, moños coquette en 3D y galletas de jengibre, hasta estampados tartán y pedrería minimalista, estas ideas demuestran que menos es más.

Uñas navideñas cortitas para esta Navidad

A continuación, te compartimos algunos ejemplos sobre diseños para uñas cortitas para esta temporada navideña.

Estética acogedora con moños 3D y galletas

Sobre una base translúcida y natural, este diseño mezcla texturas de suéter tejido en relieve, delicados muérdagos, copos de nieve blancos, líneas diagonales estilo bastón de caramelo en tonos tierra, tiernos muñecos de jengibre y voluminosos moños blancos en tercera dimensión.

Las uñas navideñas cortitas que se han vuelto la obsesión de la temporada por sus diseños adorables ı Foto: Especial

Minimalismo coquette en rojo

Ideales para quienes buscan discreción con un toque femenino, estas uñas llevan una base nude rosada ultra brillante adornada con finos listones ondulados y delicados moños dibujados a mano alzada en un intenso tono rojo cereza.

Las uñas navideñas cortitas que se han vuelto la obsesión de la temporada por sus diseños adorables ı Foto: Especial

Dulce inspiración de galleta de jengibre

Con una cálida paleta en color caramelo y base natural, combinan bordes ondulados que simulan glaseado blanco, un tierno muñeco de jengibre con botones rojos en relieve, un copo de nieve invernal y un pequeño corazón rojo.

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Clásico navideño con detalles metalizados

Este set juega con tonos vino, verde bosque y acabados dorados. Incluye estampado tartán a cuadros, un arbolito navideño en relieve, un moño metálico sobre base transparente, muérdagos minimalistas y destellos festivos.

Las uñas navideñas cortitas que se han vuelto la obsesión de la temporada por sus diseños adorables ı Foto: Especial

Ojo de gato rojizo y luces de colores

Combina uñas en un vibrante esmalte magnético cat-eye color rojizo con bases naturales decoradas con series de luces navideñas enredadas de colores y un pequeño pino hecho con pedrería y destellos dorados en el pulgar.

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Mix invernal con cuadros y brillo

Una propuesta súper tierna que alterna tonos borgoña con destellos, estampados de cuadros tipo gingham en azul pastel y rosa con minicorazones rojos, un pino minimalista, una corona brillante y texturas blancas con relieve.

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Elegancia oscura con pedrería

Sobre uñas cortas almendradas, fusiona esmaltes profundos en verde pino y rojo vino con detalles metálicos dorados. Destacan los moños plateados, lunares dorados, un francés oscuro y aplicaciones de pedrería roja y verde tipo corona en la punta.

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Efecto cat-eye neutro y dijes festivos

Sofisticadas y luminosas, alternan tonos marrón, gris y perla con acabado magnético aterciopelado junto a uñas naturales decoradas con arbolitos navideños trazados en hilos plateados y coronas brillantes en 3D con cristales de colores.

Las uñas navideñas cortitas que se han vuelto la obsesión de la temporada por sus diseños adorables ı Foto: Especial

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