El AICM conmemora 98 años de servicio con la implementación de nuevas tecnologías de seguridad y la entrega de obras clave de infraestructura en la Terminal 1.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) conmemora 98 años de servicio con la implementación de nuevas tecnologías de seguridad y la entrega de obras clave de infraestructura destinadas a agilizar el tránsito de los viajeros en la Terminal 1.

Entre los avances más relevantes destaca la instalación de un sistema antidrones, con lo que la terminal aérea capitalina se convierte en la primera del país en contar con este tipo de tecnología para resguardar las operaciones de vuelo y la seguridad del espacio aéreo.

Asimismo, la administración concluyó la remodelación del estacionamiento nacional de la Terminal 1 y el reforzamiento estructural de la segunda sección en la Sala de Espera B Nacional, áreas que no recibían intervenciones profundas desde hace más de dos décadas.

En la zona de pistas, el puerto aéreo finalizó la conformación de franjas de seguridad y la construcción de una nueva calle de rodaje de salida rápida, obras diseñadas para optimizar los tiempos de maniobra de las aeronaves en tierra.

Durante la ceremonia conmemorativa, encabezada por el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el titular de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, se enfatizó la relevancia estratégica de la terminal para el transporte y la economía del país.

Con la instalación de un sistema antidrones, la terminal aérea capitalina se convierte en la primera del país en contar con esta tecnología para resguardar las operaciones de vuelo. ı Foto: Especial.

Por su parte, el director general del Grupo Aeroportuario Marina, Juan José Padilla Olmos, destacó que la evolución del AICM camina a la par del crecimiento de la capital, reconociendo el respaldo institucional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para consolidar estas mejoras operativas.

Como parte de los festejos, las autoridades entregaron reconocimientos a 18 trabajadores por su contribución a la innovación operativa. La conmemoración incluyó también la emisión de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional y un timbre postal especial.

Rumbo a su primer centenario, el AICM mantiene los trabajos de la segunda etapa de modernización integral para ofrecer instalaciones funcionales, eficientes y seguras a los millones de pasajeros nacionales e internacionales que transitan a diario por la principal puerta de entrada a México.

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JVR