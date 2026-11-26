México propuso crear alianzas de producción conjunta entre empresas del área tecnológica para capitalizar la alta demanda mundial de semiconductores y componentes electrónicos.

El Gobierno de México busca proteger el empleo y acelerar el consumo de mercancías nacionales en el exterior. Durante la cumbre del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) en Hanói, Vietnam, la Secretaría de Economía demandó abrir mercados a los bienes elaborados en el país para equilibrar el intercambio comercial.

En los primeros nueve meses del año, las ventas de México hacia el bloque alcanzaron 31,000 millones de dólares (aproximadamente 620,000 millones de pesos mexicanos), mientras que las compras desde esas naciones superaron los 88,000 millones de dólares (más de 1.76 billones de pesos mexicanos).

“Importamos mucho y necesitamos también que nos abran sus mercados y buscar exportar más”, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ante ministros de Comercio y representantes empresariales de Asia, Europa y América.

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Durante la cumbre del TIPAT en Hanói, Vietnam, la Secretaría de Economía demandó abrir mercados a los bienes elaborados en el país para equilibrar el intercambio comercial. ı Foto: Especial.

Marcelo Ebrard pide proteger sello “Hecho en México”

Para proteger la producción nacional y el sello “Hecho en México”, la delegación mexicana planteó endurecer las reglas de origen. El objetivo es frenar la triangulación ilegal de mercancías extranjeras que ingresan al mercado sin cumplir los compromisos del acuerdo.

Ebrard enfatizó que México mantendrá una firme supervisión aduanera: “No vamos a debilitar nuestros tratados. Exigimos trazabilidad para saber dónde se fabrica cada componente y garantizar el cumplimiento estricto de las normas”.

México propone crear alianzas de producción conjunta

Asimismo, México propuso crear alianzas de producción conjunta entre empresas del área tecnológica para capitalizar la alta demanda mundial de semiconductores y componentes electrónicos.

“Podemos impulsar proyectos compartidos en la industria electrónica y la transformación digital. Todo esto representa inversión directa, generación de puestos de trabajo y bienestar social para la población”, subrayó el titular de Economía.

En la reunión ministerial acompañan a Ebrard el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y la jefa de Negociaciones Comerciales Internacionales, Deborah Alcocer, quienes buscan concretar acuerdos con socios clave de la región.

El TIPAT integra a 12 economías de tres continentes —entre ellas Japón, Canadá, Reino Unido y México—, las cuales representan en conjunto el 15% del Producto Interno Bruto mundial y el 22% del comercio global.

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JVR