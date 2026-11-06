Tequileros reconocen a Marcelo Ebrard

En reconocimiento a su trayectoria en el servicio público y al impulso comercial que le ha dado al tequila en el mundo, la Cámara de la Industria Tequilera (CNIT) entregó hoy al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la presea El Sueño, el mayor reconocimiento que ofrece ese gremio a promotores de la bebida insignia de nuestro país.

La entrega de la presea tuvo lugar ayer, en una ceremonia realizada en Guadalajara, Jalisco, misma que reunió a 66 empresas tequileras, las cuales producen conjuntamente 80 por ciento de esa bebida.

Los productores destacaron el hecho de que el tequila mantiene acceso sin aranceles a los mercados estadounidense y europeo, al tiempo que pidieron apoyo para conquistar nuevos mercados.

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En su intervención, el secretario Ebrard dijo que la dependencia a su cargo lleva meses de trabajo con su contraparte de la India, un país de mil 500 millones de personas, para reducir el arancel del 150 por ciento que cobra al tequila mexicano, lo cual, previsiblemente, ocurrirá en 2027.

“Inició un diálogo con la India. Esto lleva todo el año… Ya tenemos un avance muy importante en esto. Ya tenemos los términos de referencia, ya se comprometió el ministro de Comercio a reducir ese arancel a niveles inferiores al bourbon que le compran a los Estados Unidos”, explicó.

El presidente de la CNIT, Roberto Ciprés Cruces, expresó que junto con el gremio deben mantener una colaboración permanente en temas como el acceso a mercados internacionales y defensa de la denominación de origen.