Petróleos Mexicanos informó que personal especializado atiende la explosión y posterior incendio de un ducto ubicado en el ejido Las Palomitas, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que personal especializado atiende la explosión y posterior incendio de un ducto ubicado en el ejido Las Palomita, en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

A través de la red social X, la empresa pública del Estado detalló que sus equipos técnicos ya se encuentran en la zona verificando las condiciones de seguridad del perímetro y determinando el origen exacto del siniestro.

“Petróleos Mexicanos informa que personal especializado atiende un incidente en un ducto ubicado en el ejido Las Palomitas, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Se verifican las condiciones del sitio y el origen del incidente”, escribió la petrolera en su cuenta oficial.

Asimismo, la institución reiteró que la prioridad de su despliegue operativo es resguardar la integridad de los habitantes de la región tras el incidente del que, hasta el momento, no ha dejado personas lesionadas.

“En Pemex mantenemos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, priorizando la atención oportuna y la protección de las comunidades”, añadió la empresa del Estado.

Petróleos Mexicanos informa que personal especializado atiende un incidente en un ducto ubicado en el ejido Las Palomitas, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Se verifican las condiciones del sitio y el origen del incidente.



En Pemex mantenemos nuestro compromiso con la… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 27, 2026

Así atiende Pemex el incendio de un ducto

El estallido del ducto —reportado inicialmente en las inmediaciones de la comunidad de La Paloma, en Cadereyta Jiménez— provocó una inmediata movilización de cuerpos de auxilio municipales y estatales, así como de personal especializado procedente de la Refinería Héctor R. Lara Sosa.

De acuerdo con los informes preliminares, elementos de diversas corporaciones enfrentaron dificultades para acceder al punto exacto del siniestro, debido a lo inaccesible del terreno donde ocurrió la explosión y el incendio.

Hasta el momento, las autoridades y el personal técnico de Petróleos Mexicanos mantienen las labores de control y verificación en el área afectada del municipio de Cadereyta para garantizar el control total de la emergencia.

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JVR