El desarrollo de soluciones para distintas actividades económicas depende, en buena medida, de la capacidad de la industria transformadora del plástico para convertir las características de las resinas en productos de alto valor y funcionalidad, señaló Benjamín del Arco, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), durante el quinto Congreso de Transformadores.

Explicó que este material se encuentra presente en sectores esenciales para la economía, entre ellos el automotriz, médico, alimentario, agrícola, eléctrico y de la construcción, donde contribuye a mejorar procesos y desarrollar nuevas aplicaciones. Esta relevancia también tiene una dimensión comercial: en 2025, las exportaciones mexicanas de productos de plástico alcanzaron 9 mil 796 millones de dólares, con un volumen superior a 3 millones de toneladas.

Para el presidente de ANIPAC, estos indicadores muestran el potencial de una industria que debe mantener el ritmo de modernización para responder a las nuevas demandas del mercado. Por ello, reconoció el papel del Plan México y del distintivo Hecho en México como instrumentos para promover la producción nacional, fortalecer la competitividad y fomentar la incorporación de tecnología en los procesos industriales.

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Por otra parte, y ante las nuevas regulaciones, criterios de sostenibilidad y la Ley General de Economía Circular para redefinir como produce comercializa el sector, Del Arco agregó que, “la transformación circular se trata de evolucionar procesos, aprovechar mejor los recursos e integrar alternativas para que los materiales conservan su valor por más tiempo, siempre cuidando la viabilidad y competitividad de nuestras empresas”.

En su intervención Germán Ruiz, director general de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), destacó que la dependencia trabaja en la implementación de la Ley General de Economía Circular, cuyo objetivo es incrementar la vida útil de los productos; minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos; ver a la economía circular como una actividad productiva; y crear mecanismos de mercado para fomentar las actividades económicas circulares.

Asimismo, agregó que, el reglamento de la ley se encuentra en revisión, mientras se desarrollan acuerdos con los sectores productivos para establecer metas graduales, compromisos y mecanismos de implementación, también se contempla un Programa Nacional de Economía Circular, mismo que será la hoja de ruta para establecer acciones, mecanismos financieros y marcos normativos.

La estrategia abarca desde impulsar infraestructura, inversiones y cadenas de valor en sectores prioritarios como plásticos, neumáticos, residuos electrónicos, construcción, y automotriz.

Además, se proyecta la creación de polos de economía circular que entre otros contemplan proyectos de innovación. En lo que respecta a infraestructura en materia de disposición final, refirió que más de 2 mil 250 sitios no cumplen con la respectiva norma, por lo que representa un reto en materia regulatoria y de cumplimiento con las entidades federativas y municipios para que vaya transformándose también de manera progresiva.

Por su parte, Luis Solano, vicepresidente de la sección de Transformadores de la ANIPAC, cuestionó ¿Cómo hacer que la economía circular sea una realidad operativa, medible y económicamente sostenible?, y es que, quienes trabajan en la transformación y el reciclaje conocen la distancia que puede existir entre una buena intención y una solución que funcione.

Detrás de cada material recuperado hay decisiones sobre separación, calidad, transporte, procesamiento, inversión y mercado. Agregó que, desde la industria se tiene la responsabilidad de aportar conocimiento técnico, experiencia operativa y propuestas.

En su intervención, Adrián Velasco, director de Empaques Flexibles de ECOCE, destacó que los empaques flexibles crecen cerca de un 8% anual y combinan polímeros, adhesivos, tintas y aditivos, lo que dificulta su recuperación.

Otros temas abordados en esta edición que congregó a varios especialistas y empresas que respaldaron el encuentro como BYK Additives, Nexeo Plastics, Grupo Quimisor, M Holland, Canadian Pacific Kansas City México (CPKC de México), Charlotte Chemical Inc (CCI), POLNAC, Codiqindsa y Omnigreen, entre otras, fueron sobre el impacto de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) de las empresas, sustentabilidad de los empaques ante la REP, y REP para organismos coordinadores.

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