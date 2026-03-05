OCS México refuerza prevención de pellets en la industria del plástico

El programa Operation Clean Sweep (OCS) México se consolida como una herramienta clave para fortalecer el manejo responsable de los plásticos y evitar la liberación de pellets al medio ambiente, en un escenario que exige mayor transparencia, controles verificables y resultados medibles dentro de la industria.

Durante el reconocimiento empresarial “Compromiso OCS México”, representantes de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) destacaron que este modelo establece medidas preventivas desde el origen de la operación industrial, además de promover controles operativos que permiten verificar el manejo adecuado de este material.

Para Benjamín del Arco, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, el programa adquiere mayor relevancia tras la aprobación de la Ley General de Economía Circular, legislación que impulsa un uso más eficiente de los recursos y mayor responsabilidad a lo largo de toda la cadena de valor.

“Prevenir la pérdida de pellets no solo contribuye al cuidado del medio ambiente; también impulsa la eficiencia operativa, la seguridad en planta y la competitividad de nuestras empresas. Es, en esencia, parte de una gestión industrial moderna y responsable”, dijo el presidente de la ANIPAC en el marco del reconocimiento empresarial “Compromiso OCS México”.

De acuerdo con cifras del organismo, 83 empresas asociadas forman parte del programa hasta enero de 2025. Desde 2013, la iniciativa impartió 28 talleres de capacitación para 547 empleados de 161 compañías vinculadas con materias primas, transformación, reciclaje y logística.

La directora técnica de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, Susana Hernández, informó que el programa —antes conocido como Cero Pérdida de Pellets— registra la recuperación de 510,468 toneladas de pellets. Además, México encabeza en América Latina el número de empresas integradas a esta iniciativa, con una presencia destacada de compañías medianas.

“La intención no es recuperar más pellets, la intención es ir disminuyendo en el número de pellets que tienen fuga”, detalló.

Por su parte, Raúl Mendoza Tapia, director general de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, subrayó que el fortalecimiento de OCS México responde al compromiso de las empresas que integran la cadena de valor, así como a las estrategias del organismo para impulsar la economía circular y el manejo responsable de los plásticos.

“Las empresas cuentan con datos y métricas básicas que se convierten en fuente de información para su mejora continua, optimizando su modelo de negocio bajo los tres pilares de la sostenibilidad que van desde el valor ambiental, el valor social y el valor económico, generando beneficios adicionales para la organización”, destacó.

Las empresas RAGUZ Industrias Reunidas, DEPSA, Colgate Palmolive, Bioelements y Enlaces Plásticos se integran en 2026 al “Compromiso OCS México”. Por su parte, Suministros Industriales Potosinos (SIP) renovó por tres años el Distintivo Azul, mientras que AMPACET obtuvo este reconocimiento por primera vez.

Este distintivo representa el mayor nivel de reconocimiento que otorga la Asociación Nacional de Industrias del Plástico desde 2020 a las compañías que acreditan, mediante auditoría en sitio, la aplicación correcta de medidas de contención, recuperación y control de pellets.

Al cierre del encuentro, Alejandro Castellanos, presidente de la Comisión de Economía Circular de la ANIPAC, señaló que los retos del sector exigen avanzar hacia modelos productivos con visión de largo plazo, “el Programa OCS México es un ejemplo claro de las buenas prácticas, que nuestro sector implementa en beneficio del medio ambiente y de la sociedad”, enfatizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR