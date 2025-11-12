Industria del plástico refuerza su compromiso con la sustentabilidad

Durante el Cuarto Congreso de Transformadores, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) reafirmó el compromiso del sector con la sustentabilidad, el reciclaje y la innovación en el diseño de empaques.

Luis Solano, presidente de la Sección de Transformadores de la ANIPAC, señaló que los empaques flexibles postconsumo y los multilaminados continúan siendo un reto para las autoridades, las marcas y los recicladores, dado que, “el volumen de generación en México ha crecido a tasas mayores a las de acopio y reciclaje que tenemos instalado”.

Destacó que la sustentabilidad en los empaques flexibles influirá directamente en las preferencias del consumidor, por lo que, “los transformadores debemos adaptar nuestros procesos y anticiparnos a los cambios legales y normativos que vendrán en el corto y mediano plazo”, afirmó.

Por su parte, Tania Ramírez, directora de Residuos Peligrosos de la SEMARNAT, resaltó que los productos plásticos son esenciales por su eficiencia, bajo costo y funcionalidad, aunque reconoció los retos ambientales asociados a su manejo.

“Actualmente sabemos el reto que se tiene en la industria, sabemos también los mitos que existen derivados de diferentes productos plásticos. Nosotros estamos buscando llegar a un balance en la regulación ambiental de estos residuos, al tiempo de poder promover una economía circular para los plásticos y crear productos más sustentables a largo plazo”, dijo.

Auanado a ello, el manejo inadecuado de los residuos plásticos ha generado una fuente de contaminación plástica importante, particularmente en mares y océanos, y en muchos tiraderos a cielo abierto que existen a nivel nacional.

“Lamentablemente, la mayoría de los sitios de disposición final que tenemos a nivel nacional no cumplen con la normatividad oficial NOM-083 y no se pueden denominar rellenos sanitarios”, en el mejor de los casos, estos plásticos llegan a rellenos sanitarios, pero la realidad es que, muchos de ellos terminan en tiraderos a cielo abierto.

Por su parte, Benjamín del Arco, presidente de la ANIPAC, informó que el 76% de las empresas firmantes del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico ya incorpora material reciclado en sus productos, y que el 80% de los envases y empaques son reutilizables, reciclables, compostables o aprovechables.

La industria del plástico en México genera un millón de empleos, representa el 3.1% del PIB manufacturero y está integrada por cerca de 7 mil empresas, de las cuales el 57% son transformadoras, en su mayoría micro y pequeñas, que participan en más del 80% de los procesos productivos del país.

El Congreso contó con la participación de Eduardo Martínez, director de Plásticos a la Medida; Andrés Manzano, de Piovan; Eduardo Legorreta, presidente del Comité de Sustentabilidad de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE); Carlos Berzunza y Jonás Murillo, presidentes ejecutivos de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC); y de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA) respectivamente; así como Adriana Castañeda, subgerente de operaciones de la Asociación Civil AMOCALI.

