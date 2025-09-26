ANIPAC impulsa la economía circular en la Feria Medioambiental 2025

La Feria Medioambiental 2025 reunió los pasados 23 y 24 de septiembre a representantes del sector público, privado, sociedad civil y ciudadanía, con el objetivo de fomentar la cultura del reciclaje y la corresponsabilidad en acciones climáticas basadas en principios de economía circular. El evento fue convocado por la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la H. Cámara de Diputados, presidida por la diputada Alejandra Chedraui.

La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) participó activamente, promoviendo el intercambio de productos de la canasta básica por residuos plásticos, con el fin de concientizar sobre la importancia de cambiar hábitos de consumo, reutilizar materiales y reciclar de manera adecuada.

Durante la feria, Raúl Mendoza, director general de ANIPAC, señaló que cada persona genera en promedio más de un kilo de residuos al día, de los cuales 120 gramos corresponden a plástico. Subrayó la necesidad de implementar acciones efectivas para reducir la generación de estos residuos y garantizar su disposición correcta.

“Este tipo de actividades se suma a nuestro programa Ecocambalache, orientado a motivar y concientizar a la sociedad sobre el valor de los residuos plásticos y cómo pueden reintegrarse a la cadena de suministro para aprovechar el material y evitar que lleguen a lugares inadecuados. Los esfuerzos aislados no son suficientes, necesitamos sumar en unión: industria, sociedad y gobierno”, afirmó Mendoza.

El acopio de residuos resultó en la recuperación de más de 300 kilogramos de plásticos, gracias al apoyo de ECOCE, encargados de darles nueva vida, y a la participación de Dart de México, Resirene y Convermex, quienes demostraron que el unicel también es reciclable.

La feria incluyó el conversatorio “Decisiones Circulares: Casos de Éxito en Gestión de Residuos y Acción Climática”, con la participación de autoridades y representantes de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la LXVI Legislatura, SEMARNAT, MEXHUB, ECOCE, Iniciativa GEMI, Cámara Nacional de la Industria Hulera, PETSTAR, UNAM, Resirene y Lenovo.

Al concluir el evento, la diputada Alejandra Chedraui enfatizó que la feria no constituye un esfuerzo aislado, sino que forma parte de una política ambiental integral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Medio Ambiente Alicia Bárcena, con metas claras de avanzar hacia una economía circular, reducir emisiones y manejar los residuos de manera responsable.

La Feria Medioambiental 2025 demostró lo que se puede lograr cuando gobierno, industria, organizaciones civiles y ciudadanía actúan de manera conjunta. El éxito del encuentro subraya la relevancia de generar espacios de participación, educación y corresponsabilidad que promuevan una transformación ambiental tanto a nivel individual como colectivo.

