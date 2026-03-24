Pese a optimismo, AmSoc ve una posibilidad de un T-MEC bilateral

A pesar de que la Secretaría de Economía (SE) se muestra optimista de que Estados Unidos sí quiere preservar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que, de no querer hacerlo no se habría tenido una primera ronda bilateral, la American Society of Mexico (AmSoc), señaló que contrario a ello, existe interés de la administración estadounidense de explorar sólo un acuerdo bilateral e incluso hay una probabilidad de 40 por ciento de que suceda de esta manera, aunque reconocen directivos de esta asociación que no sería un escenario ideal.

“Estimamos que vamos a poder renovar el tratado. Las condiciones y contenidos con Estados Unidos lo vamos informando, pero evidentemente, si no quisieran renovar el tratado (Trump), ¿para qué hacemos conversaciones? Entonces, eso es una señal importante proveniente de Estados Unidos. Eso nos reduce los grados de incertidumbre que teníamos desde que empezó esto en el 2025”, indicó Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SE, durante el Forum Of Binational Trade Chambers in México.

De acuerdo con el funcionario, las expectativas que tiene el Gobierno de México eran más negativas hace un año; sin embargo, reconoció, que es difícil pensar eso, porque se está en medio de una guerra, porque hay incertidumbre; sin embargo, sostuvo, se puede tener la confianza de que el Sistema Mundial del Comercio va a ser reorganizado sin tantos costos como los que se pensaban.

“Hay que tener una visión más optimista. No está mal que esperemos dificultades mayores, ya que se está preparado”, afirmó el funcionario en su discurso, al sostener que las condiciones son mejores de las que se habían pensado inicialmente; es decir, cuando comenzó la incertidumbre por las políticas de Trump.

“Si no, no estaríamos en conversaciones, ni hubiéramos terminado la reunión con la Unión Europea ni todo lo que acabo de describir. O sea, la voluntad se encuentra y la posición se encuentra, la posición de partida”, dijo.

De la misma manera, dijo que si no quisieran renovar el tratado, “¿para qué hacemos conversaciones?”. Entonces, eso es una señal importante proveniente de Estados Unidos. “Eso nos reduce los grados de incertidumbre que teníamos desde que empezó esto en el 2025”.

No obstante, Larry Rubin, presidente de la AmSoc, refirió que sí hay una probabilidad de 40 por ciento de que se dé un tratado bilateral, que el principal socio comercial de México sí tiene interés en buscar un acuerdo sólo entre ambos países, pero también es cierto que ante la realidad geopolítica mundial y la próxima elección intermedia en Estados Unidos no suceda; además, lograr un acuerdo binacional es más complejo debido a que los Congresos de los países tendrían que involucrarse de nuevo.

“Existe la enorme posibilidad de que el tratado se convierta en un tratado bilateral, lo que está previniendo es la complejidad de llevar a cabo una aprobación de un acuerdo comercial bilateral, es diferente, requeriría nuevamente que los Congresos de los países se involucren… Nosotros vemos una probabilidad del 40 por ciento de que sí se diera un tratado bilateral”, indicó el representante empresarial.

Y resaltó que el T-MEC, a pesar del interés de la administración de Donald Trump de considerar un acuerdo bilateral, para la AmSoc, un acuerdo que también incluya a Canadá es mejor porque el tratado comercial ya fue ratificado por los tres gobierno, aunque destacó que Canadá no se encuentra en las conversaciones como sucedió con México y Estados Unidos porque no tiene la misma relación comercial.

“El hecho de que Canadá no esté tan inmerso en las conversaciones como lo está México con Estados Unidos, refleja la enorme importancia que México tiene, por los números que manifiesta dentro del comercio en la región, por eso hoy en día México es el socio comercial más grande de Estados Unidos, como evidentemente, para México el más grande socio es Estados Unidos, este reflejo de que Estados Unidos tenga las conversaciones más detalladas, es debido a la importancia que conlleva el comercio bilateral”, acotó el directivo.

BUSCA IP ACUERDO DE SEGURIDAD BINACIONAL

Por Cuahutli R. Badillo

LA AMERICAN Society of Mexico (AmSoc) señaló que las acciones del Gobierno federal en seguridad son “avances espectaculares”, aunque aún falta mucho por hacer, y destacó que impulsará un acuerdo binacional de Seguridad y Prosperidad entre Estados Unidos y México, que sea paralelo al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Quisiéramos ver que se pudiera llegar a un acuerdo similar que pudiera involucrar seguridad y prosperidad juntos y dejar también el tratado de libre comercio como una vía paralela”, indicó Larry Rubin, presidente de la AmSoc.

El representante empresarial destacó que ese es uno de los puntos que la organización que representa quiere, pero paralelo al T-MEC, porque éste ya es complejo e involucra a los tres países de América del Norte y no sólo a Estados Unidos y México, “el T-MEC ya está escrito, ya está hecho, ya está aprobado. Y son tres naciones, no dos”. Rubin señaló que la captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, por parte del Gobierno de México, fue un hecho importante, pero aún hay preocupación de quién será el siguiente líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), porque “las voces atestiguan” que será un “mexicoamericano y eso no es tan positivo para ninguno de los dos países. La realidad es que en seguridad pues hay mucho por hacer…

Es un tema enorme que lleva un rezago de varias décadas y apenas se está tocando la superficie, aunque sí creemos que México va en el camino correcto”.