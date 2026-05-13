S&P ratifica nota crediticia de México

La agencia calificadora S&P informó que mantuvo en BBB la nota crediticia de México; sin embargo, la perspectiva la revisó a negativa, reflejando una consolidación fiscal “muy lenta” por un bajo crecimiento, mayor deuda y mayor carga de intereses.

La calificadora informó que la modificación refleja el riesgo de una consolidación fiscal muy lenta, debido, principalmente, al bajo dinamismo económico, lo que resulta en un aumento de la deuda pública mayor de lo esperado y una mayor carga de intereses.

El Dato: La incertidumbre en torno a la revisión de este año del acuerdo entre México, EU y Canadá (T-MEC), también afecta la confianza de inversionistas, indicó S&P.

Asimismo, la firma explicó que el previsible y continuo apoyo fiscal sustancial a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un factor que están previendo, agravará aún más la rigidez fiscal del país, aunado a un deterioro inesperado de los estrechos vínculos comerciales y económicos de México con Estados Unidos, lo que podría debilitar la sólida posición externa del país.

“S&P Global Ratings revisó su perspectiva sobre las calificaciones a largo plazo de México de estable a negativa. Confirmamos las calificaciones soberanas a largo plazo en moneda extranjera ‘BBB’ y en moneda local ‘BBB+’ para México. Asimismo, confirmamos nuestras calificaciones a corto plazo en ‘A-2’ para el país. Nuestra evaluación de transferencia y convertibilidad (T&C) se mantiene sin cambios en ‘A’”, destacó en un comunicado.

S&P añadió que la calificación crediticia refleja el marco institucional del país, lo que ha fomentado la estabilidad política y los cambios regulares de Gobierno durante más de dos décadas, además de políticas fiscales y monetarias prudentes, respaldadas por un régimen de tipo de cambio flexible, así como una política monetaria prudente y el crecimiento de los mercados de capitales internos han fortalecido la flexibilidad monetaria del país.

0.8 por ciento fue el crecimiento económico en 2025

“Estos factores han mantenido la confianza de los inversionistas y el acceso del soberano a los mercados de capitales globales. La credibilidad del banco central independiente y su capacidad para implementar una política monetaria de metas de inflación desempeñan un papel fundamental en nuestro análisis, al igual que la sólida posición externa de México”, dijo.

Al respecto, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que la decisión de la agencia calificadora demuestra su confianza en “los fundamentos macroeconómicos e institucionales de México, así como en su capacidad para mantener acceso estable a los mercados internacionales de capital”.

La dependencia federal aseguró que al cierre del primer trimestre de este año, el país mantuvo condiciones macroeconómicas sólidas, aun en el entorno externo complejo, mientras la economía cuenta con un mercado laboral resiliente.

EXPANSIÓN DEL PIB ı Foto: Especial

En materia fiscal, dijo que los balances del primer cuarto del año mostraron un desempeño mejor al que se preveía, con un déficit presupuestario de 207 mil millones de pesos, lo que significó 172 mil millones de pesos menor al programado, mientras que el balance primario presentó un superávit de 98 mil millones de pesos, frente al déficit previsto para el periodo.

Sobre el cambio de perspectiva, la SHCP dijo que, aunque la agencia modificó de estable a negativa la perspectiva, reconoció que México cuenta con fortalezas estructurales relevantes.