El Buen Fin ya terminó, pero la temporada de ofertas en tiendas físicas y digitales continúan, por lo que esta época es ideal para poder adquirir regalos navideños con antelación, el atuendo para las cenas familiares, o incluso algún gusto personal.

En caso de que te hayas perdido de El Buen Fin, o de que estés en espera de mejores ofertas para lo que está en tu lista de deseos, tal vez el Black Friday sea el día en el que encuentres lo que estabas buscando.

Pese a que el Black Friday no se originó en México, las temporadas de ofertas se han estado expandiendo con el paso del tiempo, por lo que este 2026 podrás disfrutar de muchas ofertas el viernes 27 de noviembre.

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Durante los cinco días de El Buen Fin 2026, la Profeco concilió el 98.8% de las 243 inconformidades recibidas y recuperó $1,571,779.65 en favor de las personas consumidoras. Además, brindó 11,737 asesorías en todo el país.



Los principales motivos de reclamación fueron el… pic.twitter.com/95mHcMIk1j — Profeco (@Profeco) November 18, 2026

Consejos para comprar en Black Friday

Debido a que el Black Friday forma parte de la temporada de descuentos que algunas tiendas tienen cada fin de año, se recomienda a los consumidores seguir algunas recomendaciones.

En caso de ser alguien que prefiere realizar compras en línea, se recomienda siempre verificar los precios para confirmar que existe una oferta y no caer en falsa publicidad de descuentos inexistentes.

Asimismo, se recomienda contar con una lista de las cosas que se van a comprar, así como un presupuesto límite establecido de manera general, o bien, un presupuesto máximo para cada una de las compras que se encuentran en la lista.

Este Black Friday y Cyber Monday, compra con seguridad: revisa, compara y guarda evidencia. 🛒



Si un proveedor no cumple, Profeco te protege.

📞 Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 / 800 468 8722. pic.twitter.com/7Jsdk4fKK0 — Profeco (@Profeco) November 29, 2025

También se recomienda comparar precios entre tiendas para encontrar la mejor opción, y siempre verificar que se esta comprando en un sitio seguro para no caer en una estafa o página falsa.

Entre las tiendas físicas que participarán en los descuentos de Black Friday se encuentran:

Liverpool

Walmart

Sam’s Club

Coppel

Elektra

Adidas

Zara

Bershka

Bodega Aurrera

Si tienes una plaza comercial cerca de tu domicilio puedes aprovechar y darte una vuelta para realizar compras en tiendas físicas, o bien, distraerte un poco y comparar precios con futuras ofertas o en tiendas digitales.

El Black Friday es un día orignado en Estados Unidos, y pese a que este día en la década de los 60 hacía referencia al tráfico que se tiene en las grandes ciudades después del Día de Acción de Gracias, actualmente es un día de compras con descuentos previo a la navidad.

¿Tuviste un problema con una compra o detectaste una posible irregularidad?



Una queja busca atender un conflicto particular entre tú y un proveedor. Una denuncia permite informar a Profeco sobre hechos que podrían afectar a otras personas consumidoras.



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