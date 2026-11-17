Con la novedad de que el fin de semana de descuentos conocido como Buen Fin, se ha ido asimilando cada vez más por los consumidores —que han ido adquiriendo también información antes de decidir una compra— y por fortuna se han ido reduciendo los intentos de abuso de parte de establecimientos. En ello ha tenido que ver, nos comentan, la Profeco, que, a cargo de Iván Escalante, en esta ocasión desplegó 394 brigadas itinerantes que estuvieron poniendo bajo la lupa las ofertas y promociones lanzadas en diversos lugares en donde se registra alto consumo. De acuerdo con los datos que el funcionario dio a conocer ayer, a unas horas de que termine, en el Buen Fin 2026 ha habido 94 inconformidades atendidas, todas en favor de los consumidores, además de dos mil 206 asesorías. Ahí el dato.